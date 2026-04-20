동포간담회서 협력 확대 의지…'특별 전략적 동반자 관계' 강화

"중동 전쟁 위기 극복, 중요한 파트너"

1세대 동포 거론하며 최인훈 작가 소설 '광장' 언급하기도

" 다시는 그런 참혹한 일이 발생하지 않도록 최선"

20일 모디 총리와 한-인도 정상회담

인도를 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 이번 한·인도 정상회담을 계기로 양국 관계가 완전히 다른 차원으로 바뀌게 될 것이라고 밝혔다. 특히 인도는 중동 전쟁으로 인한 글로벌 에너지 공급망 위기를 극복할 중요한 파트너라면서 양국 협력을 적극적으로 확대하겠다고 했다.

이 대통령은 19일(현지시간) 인도 뉴델리 내 한 호텔에서 동포 간담회를 열고 "인도는 단순한 소비시장이 아니라 이제는 글로벌 생산과 공급망을 이끄는 핵심 국가가 됐지만, 인도가 가진 큰 잠재력에 비하면 한-인도 협력 수준은 낮다"면서 이같이 언급했다. 이 대통령은 인도 도착 직후 소화한 인도 외교부 장관과의 비공개 접견 일정을 소개하며 "인도 당국도 이에 공감하고 있다"고 덧붙였다. 인도 교민의 수는 1만 2000여명, 진출 기업의 수도 760여개 수준으로 알려졌다.

특히 이 대통령은 인도에 대해 중동 전쟁으로 인한 글로벌 공급망 불안 등을 함께 극복하기 위한 중요한 파트너라고 강조했다. 이 대통령은 "중동전쟁 여파 속에서 공급망 불안과 경제위기가 상시화되는 만큼 한국과 인도는 서로에게 매우 중요한 전략적 파트너가 될 것"이라며 에너지, 공급망, 생산기지 협력의 필요성을 부각했다. 그러면서 "앞으로 한국과 인도가 협력해 나가는 데 있어 교민 여러분의 경험과 네트워크, 현지에 대한 이해가 큰 자산이 될 것"이라며 "정부도 우리 기업과 동포들이 보다 안정적인 환경에서 마음껏 역량을 펼칠 수 있도록 충분히 지원하겠다"고 말했다.

이 대통령은 인도 한인사회의 역사도 직접 언급하며 의미를 부여하기도 했다. 이 대통령 "인도라고 하면 세계 1위 인구 규모를 가진 경제 대국이 떠오르지만, 저는 인도를 생각하면 최인훈 작가의 소설 '광장'이 먼저 떠오른다"고 말했다. 한국전쟁 직후 분단의 비극 속에서 남과 북 어느 쪽도 아닌 제3국을 택해 인도로 향했던 이들의 사연을 거론하며, 인도가 한국 현대사의 아픔과도 맞닿아 있는 나라라고도 했다.

이 대통령은 한국전쟁 이후 인도에 정착한 1세대들을 거론하며 "식민지배와 분단, 전쟁, 군사독재를 극복하고 이제는 경제발전과 민주화를 동시에 이뤄낸 대한민국에서 다시는 그런 참혹한 일이 발생하지 않도록 최선을 다하겠다"고 했다. 이어 "1세대 분들의 열정과 헌신이 오늘의 인도 동포사회의 기틀을 마련했다"며 "최근 한인회를 중심으로 어려운 동포의 수술비를 모아 지원하는 등 서로 돕는 공동체 정신도 빛난다"고 평가했다.

인도 동포들의 건의를 모아 적극적으로 해결해 나가겠다고 약속했다. 이 대통령은 "인도 교민사회도 대사관을 통해 문제점, 개선점, 제안 등을 모아보라고 했는데 40건 정도 취합됐다고 한다"며 "전 세계적으로는 1400건 정도가 모였는데 대체로 한글학교, 비자, 투표권 문제 등이 많았다"고 말했다.

앞서 조상현 재인도한인협회장은 환영사에서 "대다수 재외국민은 2024년 12월 3일 밤 계엄이 촉발한 조국의 민주주의 위기 상황을 접하고 하루도 마음 편히 잠들지 못했다"며 "절대다수 국민 편에서 슬기롭게 내란을 극복하고, 해외에서도 창피한 대통령이 아닌 자랑스러운 대통령이 돼 인도를 방문해 준 것이 참으로 영광스럽고 감사하다"고 말했다.

조 회장은 또 "인도는 다른 나라에 비해 늦은 감이 있지만 K팝, 드라마, 푸드가 빠르게 확산하면서 젊은 층을 중심으로 한류 소비가 커지고 있다"며 "완고하고 보수적이던 인도의 분위기도 빠르게 변하고 있고, 이런 흐름 속에서 진출 기업과 중소상공인도 성과를 확대해 나가고 있다"고 말했다. 이어 "이번 방문을 계기로 15억 인구의 인도가 대한민국이 확장해 나가야 할 경제영토로 더 분명히 인식되고, 정부 정책과 기업, 동포사회의 역량이 모여 실질 성과로 이어지길 기대한다"고 했다.

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한편 이 대통령의 이번 인도 국빈 방문은 19일부터 21일까지 2박 3일 일정으로 진행된다. 이 대통령은 20일 공식 환영식과 간디 추모공원 헌화, 나렌드라 모디 총리와의 소인수·확대회담, 양해각서(MOU) 교환식, 공동언론발표, 공식 오찬, 한·인도 경제인 대화, 비즈니스 포럼, 드라우파디 무르무 대통령 주최 국빈 만찬까지 소화한다. 이 대통령의 이번 방문은 나렌드라 모디 총리 초청에 따른 8년만에 성사된 한국 대통령의 국빈 방문이다.

뉴델리(인도)=임철영 기자 cylim@asiae.co.kr



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