송언석 국민의힘 원내대표는 19일 이재명 대통령이 국회에 특별감찰관 추천을 촉구한 것과 관련 "청와대가 진심이라면 더불어민주당이 추천하는 편향된 인사 대신 야당이 추천하는 인사를 수용하길 바란다"고 했다.

송 원내대표는 이날 자신의 페이스북을 통해 "만시지탄이지만 그럼에도 청와대의 뜻을 존중하고 환영한다. 여야가 즉시 머리를 맞대고 추천 절차에 돌입할 것을 제안한다"면서 이같이 밝혔다.

송 원내대표는 먼저 이 대통령의 발언과 관련 "전혀 새로운 발언도, 장면도 아니다"라며 "국민의힘은 이미 여러 차례 특별감찰관 추천을 하자고 여당에 제안했지만, 민주당은 미동도 하지 않았다"고 지적했다.

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이어 그는 "청와대는 특별감찰관 추천 책임을 국회에 떠넘기고, 민주당은 추천을 거부하는 양동작전 쇼가 벌써 1년 가까이 이어지고 있다"면서 "이는 또다시 지방선거를 앞두고 벌이는 양동작전 쇼의 재탕에 불과하다"고 했다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr



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