

김 군수 4개월에 업추비 54%·61건 집행…이 의원 "본질은 시점·대상·집중성, 자료로 답하라"



충남 서천군의회 이강선 의원 AD 원본보기 아이콘

충남 서천군의회 이강선 의원(민주당) 이 국민의힘 김기웅 서천군수의 업무추진비 집행 해명에 대해 "핵심을 비껴간 주장"이라며 정면 반박했다.

이 의원은 19일 논평을 통해 김 군수가 페이스북에 올린 반론 글과 관련 "표현은 장황하지만 군민이 궁금해하는 본질에는 답하지 못했다"며 "행정 안정, 책임 행정, 직원 격려라는 명분으로 포장해도 지방선거를 앞둔 시기의 집중 집행에 대한 의문은 해소되지 않는다"고 지적했다.

앞서 김 군수는 해당 식사를 "최소한의 예우", 직무정지 전 공직자 독려를 "군정 공백을 막기 위한 결단"이라고 주장한 바 있다.

이에 대해 이 의원은 "문제의 본질은 직원 격려 식사 자체가 아니라 ▲왜 선거를 앞둔 시점에 ▲왜 직무정지 직전까지 ▲왜 각 부서·읍면을 상대로 ▲왜 단기간 집중 집행이 이뤄졌는지에 있다"고 짚었다.

이어 "구체적 설명 없이 원론만 반복하는 것은 해명이 아니라 책임 회피에 가깝다"고 비판했다.

실제 김 군수는 올해 기관운영 업무추진비 4488만 원 중 50%가 넘는 2432만 원(54.2%)이 1월부터 4월 10일까지 집행됐고, 건수는 61건에 달하는 것으로 나타났다.

이 의원은 "이 같은 수치는 군민 입장에서 선거를 앞둔 집중 집행으로 비칠 수밖에 없고, 행정의 중립성 훼손과 관권선거 의혹까지 불러올 수 있는 정황"이라며 "공직자는 법 이전에 군민의 신뢰와 상식 기준에서 스스로를 돌아봐야 한다"고 강조했다.

또 김 군수가 "선거보다 군정 안정을 선택했다"고 밝힌 데 대해서도 "그럴수록 더 높은 수준의 절제와 거리두기가 요구된다"며 "선거 국면에서는 공적 예산과 권한 사용에 있어 더욱 엄격했어야 한다"고 지적했다.

특히 일부 집행 내역에서 제기된 '동일 일시·장소·인원 중복 결제' 의혹과 관련, 이 의원은 "군민이 요구하는 것은 감성적 호소가 아니라 확인 가능한 자료"라며 "참석자, 사용 목적, 업무 연관성, 카드 승인 및 취소 내역 등을 투명하게 공개하면 될 일"이라고 압박했다.

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이 의원은 "이번 사안은 단순한 회식 논란이 아니라 선거를 앞둔 시점에서 공적 권한과 예산을 어떻게 사용했는지에 대한 문제"라며 "장황한 해명보다 자료 공개와 성실한 소명이 우선"이라고 밝혔다.

충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr



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