한국 4만달러 진입 앞두고도 순위 하락

대만은 반도체·AI 호황 타고 고속 성장 중

지난해 대만이 1인당 국내총생산(GDP)에서 22년 만에 한국을 추월한 가운데, 앞으로 격차가 더 벌어질 것이라는 국제통화기금(IMF)의 전망이 나왔다.

연합뉴스는 IMF가 지난 15일 발표한 '세계경제전망(World Economic Outlook)'에서 올해 한국의 1인당 GDP를 3만7412달러로 예상했다고 보도했다. 이는 지난해보다 3.3% 증가한 수치지만 지난해 10월 전망치보다는 소폭 하향 조정된 결과다.

IMF는 한국의 1인당 GDP가 2028년 4만695달러를 기록하며 '4만달러 시대'에 진입할 것으로 내다봤다. 다만 상승 속도는 경쟁국보다 완만할 것으로 평가됐다.

경기도 평택항에 컨테이너가 쌓여있는 모습. 사진은 해당 기사 내용과 직접적인 관계 없음. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

반면 대만은 더 가파른 성장세를 보일 것으로 전망됐다. 대만의 올해 1인당 GDP는 4만2103달러로, 한국보다 먼저 4만달러를 넘어설 것으로 예상됐다. 이어 2029년에는 5만370달러를 기록하며 5만달러 선도 돌파할 것으로 관측됐다.

양국 간 격차는 앞으로 매년 확대될 것으로 보인다. IMF는 ▲2026년 4691달러 ▲2027년 5880달러 ▲2028년 6881달러 ▲2029년 7916달러 ▲2030년 9073달러로 차이가 점차 벌어질 것으로 분석했다. 2031년에는 한국이 4만6019달러, 대만이 5만6101달러로 격차가 1만달러를 넘길 것으로 예상됐다.

국제 순위에서도 격차 확대가 예상된다. 한국은 올해 40위에서 2031년 41위로 소폭 하락하는 반면, 대만은 32위에서 30위로 상승해 순위 차이가 10계단 이상 벌어질 전망이다.

대만의 고속 성장은 반도체 중심 산업 구조에 따른 수혜로 분석된다. 글로벌 인공지능(AI) 확산과 반도체 슈퍼사이클이 맞물리면서 수출과 투자가 동시에 성장 동력으로 작용하고 있다는 평가다. 주요 해외 투자은행(IB)들도 대만의 올해 경제성장률을 평균 7%대로 전망하며 낙관적인 시각을 유지하고 있다.

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구매력 기준에서도 격차가 드러난다. IMF는 올해 구매력평가(PPP) 기준 1인당 GDP를 대만 9만8051달러, 한국 6만8624달러로 추산했다. 대만은 향후 2031년 12만달러 수준까지 도달할 것으로 예상되는 반면, 한국은 8만3696달러 수준에 머물 것이라는 전망이다.

최승우 기자 loonytuna@asiae.co.kr



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