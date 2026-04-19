"이재명 대통령 겨냥해 사건 조작"

국회 '윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사특별위원회' 소속 더불어민주당 의원들은 대장동 및 위례신도시 사건 수사를 담당했던 검찰 책임자들을 당 차원에서 고발하기로 19일 밝혔다.

19일 국회에서 열린 '윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사특별위원회' 소속 더불어민주당 기자간담회에서 이건태 의원이 대장동 사건과 관련한 설명을 하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

이들은 지난 16일 진행된 대장동·위례신도시·김용 전 민주연구원 부원장 사건 관련 청문회 결과를 보고하며 이같이 말했다. 위원들은 수사 및 기소 과정에서 이재명 대통령을 겨냥해 사건이 조작됐다고 주장했다.

이건태 의원은 ▲대장동 사건 수사팀 교체 후 이 대통령과 정진상 전 민주당 당대표 정무조정실장을 공범으로 포함했다는 1기 수사팀의 증언 ▲수사 당시 검찰로부터 '우리의 목표는 하나'라는 말을 들었다는 대장동 개발사업 민간업자인 남욱 씨 진술 ▲2기 수사팀이 정식 인사 전 기존 수사팀장의 확인·허락 없이 사건 기록을 검토했다는 주장 ▲미입건 상태인 이 대통령을 '피의자'로 적시한 압수조서 등을 근거로 들었다.

아울러 성남시가 대장동 사업을 통해 약 5560억원을 환수했다는 남씨 주장을 들며 "이재명 당시 성남시장은 대장동 사업을 통해 공공 환수를 극대화했다"며 "민간 사업자들과 (이 대통령 간) 유착관계가 없었음을 드러내는 여러 증거를 확인했다"고 강조했다.

간담회에서는 쌍방울 대북 송금 사건 1심에서 이화영 전 경기도 평화부지사의 유죄 증거로 쓰인 이른바 '김태균 회의록'에 대해 사후 조작 의혹도 제기됐다.

여당 간사인 박성준 의원은 이 회의록이 원본 파일 없이 종이 형태로 제출됐음에도 검찰이 원본 확인 절차를 거치지 않았다고 주장했다.

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그는 노종면 의원이 직접 일본 도교의 회의록 작성 장소를 현장 점검한 결과를 인용하며 "해당 호텔 로비에는 한국어 입력이 어려운 일본어 키보드가 설치된 컴퓨터 1대뿐이었다"고 설명했다. 또 이화영 전 부지사 변호인 측이 회의록의 또 다른 작성지로 지목된 미국 시애틀 아파트로부터 '공용 컴퓨터가 없다'는 답변을 확보한 점도 언급했다.

심성아 기자 heart@asiae.co.kr



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