NCC 가동률 높여 PE·PP 국내 공급량 확대

한화토탈에너지스는 파라자일렌(PX) 생산에 필요한 중질 나프타 11만t을 추가 확보했다고 19일 밝혔다. 이번에 확보한 원료는 5월 중순부터 순차적으로 인도받게 된다.

한화토탈에너지스 대산공장 전경. 한화토탈에너지스 AD 원본보기 아이콘

한화토탈에너지스는 당초 5월 한 달 동안 PX 생산을 줄인 뒤 6월부터 회복한다는 계획이었으나, 이번에 추가 확보한 원료로 5월 중순부터 PX 생산량이 다시 증가할 것으로 예상하고 있다.

6월부터는 원료 확보에 어려움이 없다는 회사의 설명이다. 한화토탈에너지스 관계자는 "5월 가동률 조정은 일부 계약된 원료가 현지 기상 악화에 따른 선적 지연으로 발생한 일시적인 현상"이라며 "추가 확보한 원료로 5월 가동률 감소를 최소화하고 기존 계약 원료를 차질없이 도입해 5월 말부터는 현재 수준의 공급이 가능해진다"고 밝혔다.

특히 이번에 추가로 구매한 원료는 나프타분해시설(NCC) 가동률 증가에도 도움이 될 것이라고 한화토탈에너지스는 설명했다. 중질 나프타를 분해하는 한화토탈에너지스 방향족공장은 PX와 함께 NCC공장의 원료인 경질 나프타도 생산하고 있다.

이번에 추가 확보한 원료로 경질 나프타 생산량 또한 증가하고 이를 NCC공장에 투입함으로써 가동률을 당초 계획보다 높여 PE, PP 등 석유화학제품의 국내 공급량을 확대한다는 계획이다.

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한화토탈에너지스 관계자는 "앞으로 정부와 긴밀히 소통하면서 의료보건용·농업용·산업용 소재와 국민생활 필수 제품의 국내 공급 확대에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

장보경 기자 jbg@asiae.co.kr



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