"우리가 만들어야 할 가치는 기술이나 제품, 서비스 그 자체가 아닌 고객의 더 나은 삶이다"

구광모 LG그룹 회장은 지난 16일 경기도 이천 LG인화원에서 열린 고객가치 성과 시상식 '2026 LG어워즈'에 참석해 "고객 심사단이 남긴 'LG는 생활 그 자체'라는 말에 LG의 존재 이유가 담겨 있다"며 이 같이 강조했다. 이어 "고객의 더 나은 삶이라는 하나의 목표에 집중한다면, 고객들에게 오늘보다 더 나은 내일을 드릴 수 있을 것"이라고 덧붙였다.

16일 경기도 이천 LG인화원에서 열린 LG어워즈에서 구광모 (주)LG 대표가 고객 심사단이 남긴 소감을 언급하며 축사를 하고 있는 모습. LG AD 원본보기 아이콘

구 대표는 취임 이후 매년 LG어워즈에 참석해 현장의 혁신 사례를 직접 챙기며 구성원들의 도전을 응원해 왔다. 올해로 8회째를 맞은 LG어워즈는 한 해 동안 고객가치 혁신을 통해 성과를 낸 우수 사례를 시상하는 행사로, 2019년부터 올해까지 4700여 명의 수상자와 583개의 우수 과제를 배출했다.

올해는 특히 고객의 페인 포인트 해결을 넘어 ▲차별적 고객가치를 제공해 고객 경험의 완성도를 높인 과제 ▲경쟁을 뛰어넘는 도전과 성과를 낸 사례 등 총 730명의 수상자와 91개 우수 과제가 선정됐다. 이날 행사 현장에는 구 대표를 비롯해 LG 최고 경영진과 고객 심사단 대표, 수상자 등 550명이 참석했다. 온라인 생중계로 참여한 1000여 명의 구성원도 혁신 성과를 함께 축하했다.

LG 전 계열사에서 선발된 217개 출품 과제 중, 고객과 구성원, 전문가 심사 끝에 고객감동대상 4개 과제를 비롯해 고객만족상 33개, 고객공감상 54개 등 총 91개 과제가 선정됐다.

올해 고객감동대상 과제들은 ABC(AI, 바이오, 클린테크) 분야에서 조 단위 규모 수주, 공정 혁신 및 원가경쟁력 강화 등 실질적인 사업 성과를 만들어 냈다.

LG에너지솔루션 양극재기술 양극재2팀은 '세계 최초 입자경계 코팅 95% 하이니켈 양극재'를 개발해 대상의 영예를 안았다.

LG전자 VS사업본부 'Telematics 5 Project'팀이 개발한 '피지컬 AI 모빌리티 구현을 위한 스마트 안테나 5G 텔레매틱스' 모듈 역시 세계 최초의 기록을 쓰며 대상을 받았다.

LG에너지솔루션은 지능형 자율제조(AX) 기반의 '차세대 원통형 배터리 스마트 팩토리'를 구현하며 2년 연속 스마트팩토리 과제로 대상을 거머쥐었다.

LG어워즈에서 구광모 (주)LG 대표(왼쪽)가 고객감동대상 개인부문 첫 해외 수상자인 페니 버틀러 아베오(AVEO) 시니어 디렉터를 축하하는 모습. LG 원본보기 아이콘

올해 대상 수상 과제는 국경을 넘은 혁신의 조직문화 확산도 두드러졌다. LG화학 미국 항암사업 자회사 아베오의 페니 버틀러 시니어 디렉터는 사상 처음으로 고객감동대상 개인 부문 해외 수상자로 선정됐다. 기존에 팀 단위 수상자 중 해외 현지 임직원이 포함된 사례는 있었지만, 개인으로 시상대에 선 것은 이번이 처음이다.

AD

올해 LG는 다양한 구성원들이 LG어워즈에 참여해 혁신 성과를 공유할 수 있도록 화상 참여와 실시간 채팅방을 확대 운영하고, 사내 오케스트라인 LG필하모닉 오케스트라의 수상 축하 공연을 진행했다. 또, 고객감동대상 수상자의 가족들을 역대 대상 수상자 기념 공간인 '명예의 전당'에 초청할 계획이다.

김진영 기자 camp@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>