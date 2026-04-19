쿠팡 와우카드, 편의점 적립 두 배로 확대

주요 편의점에서 최대 2.4% 적립 적용

전월 실적 없이 온·오프라인 전반에서 혜택 제공



쿠팡은 KB국민카드, 비자와 협업해 출시한 '쿠팡 와우카드'의 편의점 결제 혜택을 기존 대비 2배 늘린다고 19일 밝혔다.

쿠팡 와우카드는 와우 멤버십 회원만 발급 가능한 카드로, 2023년 10월 멤버십 혜택 강화를 위해 도입됐다. 이번 개편에 따라 국내 4대 편의점(CU·GS25·세븐일레븐·이마트24)에서 결제 시 최대 2.4%를 쿠팡캐시로 적립할 수 있다. 기본 적립 0.2%에 추가 적립 2.2%가 더해지는 구조이며, 월 최대 적립 한도는 2만4000원이다.

전체 적립 체계는 전월 이용 실적 조건 없이 운영된다. 쿠팡 및 관련 서비스 결제에는 4% 적립이 적용되며, 일반 가맹점에서는 최대 1.2% 적립이 가능하다. 해외 결제 역시 동일한 적립 범위에 포함된다.

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쿠팡 관계자는 "고객들이 쿠팡 뿐 아니라 오프라인 소비처에서도 실질적인 혜택을 누릴 수 있도록 적립률을 상향했다"며 "앞으로도 제휴사들과 협력해 고객 소비 패턴과 맞는 혜택을 확대해 나갈 것"이라고 말했다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr



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