주요 편의점에서 최대 2.4% 적립 적용
전월 실적 없이 온·오프라인 전반에서 혜택 제공

쿠팡은 KB국민카드, 비자와 협업해 출시한 '쿠팡 와우카드'의 편의점 결제 혜택을 기존 대비 2배 늘린다고 19일 밝혔다.


쿠팡 와우카드, 편의점 적립 두 배로 확대
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쿠팡 와우카드는 와우 멤버십 회원만 발급 가능한 카드로, 2023년 10월 멤버십 혜택 강화를 위해 도입됐다. 이번 개편에 따라 국내 4대 편의점(CU·GS25·세븐일레븐·이마트24)에서 결제 시 최대 2.4%를 쿠팡캐시로 적립할 수 있다. 기본 적립 0.2%에 추가 적립 2.2%가 더해지는 구조이며, 월 최대 적립 한도는 2만4000원이다.

전체 적립 체계는 전월 이용 실적 조건 없이 운영된다. 쿠팡 및 관련 서비스 결제에는 4% 적립이 적용되며, 일반 가맹점에서는 최대 1.2% 적립이 가능하다. 해외 결제 역시 동일한 적립 범위에 포함된다.

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쿠팡 관계자는 "고객들이 쿠팡 뿐 아니라 오프라인 소비처에서도 실질적인 혜택을 누릴 수 있도록 적립률을 상향했다"며 "앞으로도 제휴사들과 협력해 고객 소비 패턴과 맞는 혜택을 확대해 나갈 것"이라고 말했다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr
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