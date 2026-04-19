강원관광재단(대표이사 최성현, 이하 재단), 강원지방중소벤처기업청(청장 서종필), 소상공인시장진흥공단 강원지부(본부장 백순임)은 '2025-2026 강원 방문의 해'를 맞아 강원 20대 명산 홍보와 전통시장과 연계를 통한 지역 경제 활성화를 위해 강원관광재단, '강원 20대 명산 서포터즈 1기' 발대식 개최했다.

강원관광재단이 지난 17일 '강원 20대 명산 서포터즈 1기' 발대식을 개최하고 있다. 강원관광재단 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 발대식은 강원 20대 명산 홍보와 전통시장을 연계한 소비촉진 사업에 대한 이해를 높이고, 서포터즈의 본격적인 활동 시작을 알리기 위해 마련됐으며, 관계자 및 서포터즈 20여 명이 참석한 가운데 진행됐다.

이날 행사에서는 서포터즈 임명장 수여식이 진행되었으며 참가자들에게는 공식 활동을 위한 배지와 기념 수건이 함께 전달됐다. 또한, 안전한 산행 문화 확산을 위한 안전 산행 선서를 통해 서포터즈로서 책임과 실천 의지를 다지는 시간을 가졌다.

향후, 강원 20대 명산 서포터즈는 4월부터 11월까지 명산 등산과 함께 전통시장 이벤트 등 다양한 콘텐츠 제작 및 사회관계망서비스(페이스북, 인스타그램, 블로그 등) 홍보 활동을 통해 강원 관광의 매력을 대외에 알리는 역할을 수행할 예정이다.

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강원관광재단 최성현 대표이사는 "강원 20대 명산 서포터즈가 강원의 아름다운 자연과 명산의 가치를 널리 알리는데 중요한 역할을 할 것으로 기대한다"며 "강원 20대 명산과 전통시장을 연계한 프로그램을 적극 홍보해 지역경제 활성화에 보탬이 되기를 바란다"고 밝혔다.

춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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