목재 마감·선형 조명 갖춘 수변 쉼터

구로지(G)페스티벌 주 무대 관람 공간 활용

서울 구로구(구청장 장인홍)가 안양천 제방에 계단형 휴게공간을 조성하고 주민에게 개방했다.

안양천은 산책·자전거 등 여가활동을 즐기려는 주민들의 발길이 끊이지 않는 대표 수변 공간이지만, 하천 경관을 감상하며 머물 수 있는 휴게 시설은 부족하다는 지적이 있었다. 구는 제방 공간을 활용해 이번 쉼터를 마련했다.

안양천에 조성된 계단형 제방 휴게공간 전경. 여러 사람이 동시에 앉아 하천 경관을 감상할 수 있도록 계단형 구조로 조성됐다. 구로구 제공. AD 원본보기 아이콘

총연장 40m 규모의 계단형 구조로 설계해 여러 사람이 동시에 앉아 안양천 전경을 바라볼 수 있다. 마감재로 목재를 사용해 주변 자연경관과의 조화를 꾀했다. 야간 이용을 위한 안전시설도 갖췄다. 계단부에 선형 조명을 설치해 보행 안전을 확보하고, 바닥 조명으로 주변 수목을 비춰 야경도 즐길 수 있도록 했다.

이 공간은 평소 수변 쉼터로 활용되는 한편, 매년 안양천에서 열리는 구 대표 축제 '구로지(G)페스티벌' 기간에는 주 무대를 조망하는 관람 공간으로도 쓰일 전망이다.

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구 관계자는 "안양천은 도심 속에서 자연을 가까이 누릴 수 있는 소중한 공간"이라며 "치수 안전성을 확보하는 동시에 주민 편의를 높이는 하천 환경 조성에 힘쓰겠다"고 말했다. 구는 앞으로도 안양천 내 노후 시설물을 지속 정비하고 수변 친화 공간을 확대해 나갈 계획이다.

김민진 기자 enter@asiae.co.kr



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