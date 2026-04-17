‘청약 포기’ 1년간 38만명 해지
해지 10명중 6명은 수도권 거주

분양가 급등 등으로 청약을 통한 내 집 마련 기대감이 줄어들면서 청약통장 가입자가 5개월 새 26만 명 넘게 줄어든 것으로 나타났다.


17일 한국부동산원 청약홈에 따르면 3월 말 기준 청약통장(주택청약종합저축·청약저축·청약부금·청약예금) 가입자 수는 2605만1929명이다. 한 달 전(2월 말 기준, 2608만7504명)에 비해 3만5575명 감소했다. 2643만명대를 기록한 지난해 3월과 비교하면 1년 새 38만156명이 청약통장을 해지한 셈이다.

지난 3월 서울 송파구 롯데월드타워에서 바라본 강남3구 아파트 모습. (해당 사진은 기사와 직접적인 관련이 없습니다.) 연합뉴스

지난 3월 서울 송파구 롯데월드타워에서 바라본 강남3구 아파트 모습. (해당 사진은 기사와 직접적인 관련이 없습니다.) 연합뉴스

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청약통장을 깬 사람 10명 중 6명(61.4%)은 수도권 거주자였다. 서울 청약통장 가입자는 635만9013명으로 5개월 전 대비 6만6400명 감소했다. 인천·경기는 872만7128명으로 같은 기간 9만3902명 줄었다.

특히 수도권의 감소세가 두드러졌다. 서울의 3월 말 기준 가입자 수는 635만9013명으로, 지난해 10월(642만5413명)보다 6만6400명이 감소했다. 인천·경기도 같은 기간 872만7128명에서 863만3226명으로 9만3902명 줄었다. 수도권 이탈자가 전체의 61.4%를 차지했다.


이를 두고 최근 집값, 공사비 인상 영향으로 분양가가 서민이 감당 가능한 수준을 벗어난 영향이라는 분석이 나온다. 지난달 말 분양한 서울 강서구 방화동 래미안 엘라비네(방화6구역 재건축) 전용 84㎡ 분양가는 18억 원대였다.

이달 분양 예정인 서울 성북구 장위동 장위푸르지오마크원(장위10구역 재개발) 전용 84㎡ 분양가도 16억 원을 넘을 것으로 전망된다. 앞서 지난달 30일 분양한 이촌르엘은 가장 저렴한 100㎡의 분양가가 25억9200만원으로 주담대 한도 2억원을 고려하면 현금 23억원이 있어야 한다.

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같은 날 분양을 시작한 오티에르 반포 역시 가장 저렴한 44㎡의 분양가는 13억8410만원이지만 84㎡은 25억1500만원부터 시작한다. 이 역시 현금 23억원 수준이 필요해 사실상 무주택자는 가용할 수 있는 수십억 원이 없으면 서울 청약 당첨이 되더라도 포기해야 한다.


김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr
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