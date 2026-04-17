헤즈볼라의 경고 "이스라엘 휴전 위반 시 즉각 보복"

트럼프 중재로 열흘 휴전

이스라엘군 잔류에 충돌 '불씨'

이스라엘과 레바논의 휴전 첫날인 17일(현지시간) 레바논 무장정파 헤즈볼라는 이스라엘이 합의를 어길 경우 즉시 전투에 복귀하겠다고 경고했다.

헤즈볼라는 이날 성명을 통해 "우리는 적의 기만행위를 예의주시하고 있으며, 언제든 대응할 수 있도록 방아쇠에 손가락을 걸고 있을 것"이라고 밝혔다.

이번 휴전은 도널드 트럼프 미국 대통령의 중재로 성사된 10일간의 단기 합의다. 이스라엘은 레바논 남부에 투입한 지상군 병력을 휴전 기간에도 철수하지 않고 있다.

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레바논 국영 통신사(NNA)는 이스라엘군의 휴전 위반 발포 사례를 보도하는 등 긴장감이 여전한 상태다. 불안한 정세 속에서도 고향을 떠났던 피란민들의 귀환 행렬은 이어지고 있다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



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