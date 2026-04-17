궈자쿤 중국 외교부 대변인 정례 브리핑

"신형 군국주의, 지역 평화 위협 화근"

중국 외교부는 17일 일본 자위대 함정의 대만해협 진입에 대해 "평화와 안정을 파괴하려는 위험한 음모를 드러냈다"며 "전례 없는 도발"이라고 비판했다.

일본 자위대 호위함. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

궈자쿤 중국 외교부 대변인은 이날 정례 브리핑을 통해 "다카이치 사나에 일본 총리의 대만 관련 잘못된 발언은 이미 중·일 관계에 심각한 충격을 줬다"며 "일본 측이 자위대 함정을 타이완 해협에 파견해 무력을 과시하고 의도적으로 도발하는 것은 잘못 위에 잘못을 더한 것"이라고 말했다.

궈자쿤 대변인은 최근 일본 내 중국인 대상 테러 위협을 언급하며 "일본 내 '신형 군국주의'가 지역 평화를 위협하는 화근이 되고 있다"고 지적했다.

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양국 관계는 지난해 11월 다카이치 총리의 대만 유사시 개입 시사 발언 이후 급격히 냉각된 상태다. 현재 중국은 일본산 수산물 수입 재개 취소와 여행 자제령 등 전방위적 압박을 가하고 있다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



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