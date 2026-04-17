경기도교육청이 복합적 위기를 겪는 학생들을 위한 촘촘한 복지 안전망 구축과 글로벌 인재 양성을 위해 지역 대학 및 국제구호단체와 힘을 합친다.

임태희 경기도교육감(왼쪽)이 17일 김왕준 경인교육대학교 총장, 전미선 굿네이버스 사무총장과 학생맞춤통합지원 및 세계시민 양성을 위한 업무협약(MOU)을 체결하고 있다. 경기도교육청 제공 AD 원본보기 아이콘

경기도교육청(교육감 임태희)은 17일 경인교육대학교(총장 김왕준), 굿네이버스(사무총장 전미선)와 '학생맞춤통합지원 및 세계시민 양성을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다.

이번 협약은 복합적 위기를 겪는 학생을 선제적으로 발굴해 통합지원하고 학생들이 세계시민으로 성장하도록 돕기 위해 마련됐다.

협약에 따라 ▲학생맞춤통합지원 활성화를 통해 복합위기학생 맞춤형 복지 지원 ▲교육 프로그램 강사 지원 ▲인성교육 및 국제교류 프로그램 운영을 중심으로 협력을 추진할 예정이다.

특히, 기존 사업별·분절적 지원을 넘어 심리 정서와 기초학력, 학업 중단, 교육복지 등 복합적 영역의 위기 학생을 조기에 발굴해 지원할 수 있도록 했다.

도교육청은 이번 협약이 타인의 아픔에 공감하고 지구촌 문제에 동참하는 따뜻한 인성을 갖춘 세계시민을 양성하는 계기가 될 것으로 내다봤다.

임태희 경기도교육감은 이날 협약식에서 "모든 교육활동은 학생과 교사, 학부모가 파트너로서 힘을 모을 때 가장 바람직한 교육과정이 만들어진다고 생각한다"고 말했다.

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이어 "이러한 맥락에서 단 한명의 아이도 소외되지 않고 더 넓은 세상을 품은 세계시민으로 성장할 수 있도록 협업 프로그램에 함께 해주셔서 감사드리고 긴밀히 협력해 나가겠다"고 강조했다.

의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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