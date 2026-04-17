자산 유동화 등 자구책 병행

투자 9000억원 유지

2030년까지 배당·자사주 매입 병행

추가 증자 안 한다

한화솔루션이 유상증자 규모를 6000억원 줄이고 자구책을 병행해 주주 부담을 낮추는 동시에 재무구조 개선과 성장 투자를 이어가기로 했다.

17일 한화솔루션에 따르면 이사회는 유상증자 규모를 기존 2조4000억원에서 1조8000억원으로 축소하는 변경안을 의결했다. 채무상환 재원은 1조5000억원에서 9000억원으로 줄이고, 9000억원 규모의 미래 성장 투자 계획은 유지하는 구조다.

축소된 6000억원은 투자자산 유동화와 자본성 조달 등 자구책을 통해 마련한다. 회사는 이를 바탕으로 재무구조 개선과 함께 신재생에너지 및 고부가가치 소재 중심의 성장 전략을 지속할 방침이다.

이번 조정으로 발행 주식 수는 7200만주에서 5600만주로 줄고, 증자 비율도 41.3%에서 32.1%로 낮아진다. 기존 주주의 자금 부담과 지분 희석 우려를 완화하기 위한 조치다. 최대주주 한화는 기존 방침대로 초과청약에 참여할 계획이다.

한화솔루션은 재무 안정성 확보에도 속도를 낸다. 유상증자 자금과 자구책을 통해 마련한 재원을 활용해 회사채와 기업어음 등을 상환하고, 2026년 기준 부채비율을 150% 이내로 관리한다는 목표다. 장기적으로는 2030년까지 부채비율 110% 이하, 순차입금 7조원 수준을 달성한다는 계획이다.

주주환원 정책도 유지한다. 2026년부터 2030년까지 연결 당기순이익의 10%를 배당 또는 자사주 매입·소각으로 환원하고, 주당 최소 300원의 배당을 보장한다.

성장 투자 측면에서는 태양광과 전력 인프라 소재를 양축으로 삼는다. 차세대 기술로 꼽히는 페로브스카이트 탠덤과 탑콘(TOPCon) 기반 생산 확대에 총 9000억원을 투입하고, 미국 생산 거점을 중심으로 수직계열화를 강화할 계획이다. 인공지능(AI)과 데이터센터 확산에 따른 전력 수요 증가에 대응해 전선·케이블용 고부가 소재 사업도 육성한다.

한화솔루션은 오는 21일 경영진이 직접 애널리스트 대상 설명회를 열고 유상증자 효과와 자구안, 성장 전략을 설명할 예정이다. 이후 실적발표를 계기로 기관 및 개인 투자자와의 소통도 확대한다.

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남정운 케미칼 부문 대표와 박승덕 큐셀 부문 대표는 "주주와 시장과의 소통이 부족했던 점을 반성한다"며 "증자 규모 조정과 고강도 자구책을 통해 주주가치를 보호하고 중장기 경쟁력을 강화하겠다"고 말했다.

서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



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