행안부 방문 '현안사업 41억 지원 요청'

전남 목포시가 주요 현안사업 추진을 위한 특별교부세 확보에 나섰다. 시는 지난 16일 행정안전부를 방문해 올해 상반기 특별교부세 지원을 건의했다고 밝혔다.

지난 16일 행안부를 방문한 조석훈 목포시장 권한대행(오른편)이 특별교부세 설명을 하고 있다. 목포시 제공 AD 원본보기 아이콘

이날 조석훈 목포시장 권한대행은 행정안전부 정종훈 지방재정국장과 면담을 갖고 지역 현안 해결을 위한 재정 지원 필요성을 설명하며 정부의 관심과 협조를 요청했다.

목포시는 ▲목포국제축구센터 장애인 보행로 개설(7억 원) ▲북항 해수 정화 인입시설 신설(11억 원) ▲목포야구장 조명탑 설치(10억 원) ▲청호육교 교량받침장치 설치(8억 원) ▲북항 빗물펌프장 노후 펌프 교체(5억 원) 등 총 5건, 41억 원 규모의 사업에 대한 지원을 건의했다. 이들 사업은 이동약자 보행환경 개선과 수산물 안전성 확보, 교량 안전 강화 등 시민 생활과 밀접한 분야로 조속한 추진이 필요한 상황이다.

조 권한대행은 "재정 여건이 어려운 지방정부로서는 특별교부세 확보가 필수적"이라며 "중앙부처와 긴밀한 협력을 통해 지역 현안을 해결해 나가겠다"고 말했다.

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한편 특별교부세는 재난·안전 문제와 긴급 현안사업 해결을 위해 정부가 지방자치단체에 지원하는 재원으로, 지역 균형발전을 위한 핵심 재정 수단으로 활용되고 있다.

호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr



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