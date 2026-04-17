국방 미들웨어 국산화 및 K-방산 생태계 강화 나서

LIG 디펜스&에어로스페이스(LIG D&A)가 미들웨어 솔루션 전문기업 인텔렉투스와 손잡고 피지컬 AI(인공지능) 기반 무기체계 핵심 기술 개발에 나선다.

이승영 LIG D&A 본부장(오른쪽)과 이상웅 인텔렉투스 대표가 기념촬영을 하고 있다. LIG D&A AD 원본보기 아이콘

LIG D&A는 최근 인텔렉투스와 무인체계 및 유관 아키텍처 개발 사업을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 17일 밝혔다.

미들웨어는 서로 다른 프로그램을 연계하는 소프트웨어다. 이번 협약은 방위산업의 무인화 개발 흐름에서 표준화되고 있는 국방 통신 미들웨어(DDS) 분야의 국내 기술력 강화에 기여할 수 있다는 점에서 의의가 있다.

이번 협약으로 LIG D&A는 피지컬 AI 기반의 전체 무기체계 설계 및 통합 업무를 주관할 계획이다. 인텔렉투스는 자체 개발한 코어 엔진 'int2DDS'를 기반으로 국방 무기체계 환경에 최적화된 코어 엔진 기술을 공급한다.

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이승영 LIG D&A CTO는 "앞으로도 혁신적인 기술을 가진 중소기업들이 마음껏 역량을 펼칠 수 있도록 기회를 제공하고 함께 성장하는 상생 모델을 지속적으로 창출할 것"이라며 "국내 우수 Tech 기업들과 협력을 통해 대한민국을 넘어 글로벌 무인체계 시장을 선도하는 'K-방산'의 위상을 높여 나가겠다"고 말했다.

장보경 기자 jbg@asiae.co.kr



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