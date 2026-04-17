6월 개관 앞두고 4월 30일까지 접수

기장군이 정관에듀파크 대강당 개관을 앞두고 명칭 공모에 나선다.

기장군은 오는 6월 26일 개관 예정인 정관에듀파크 내 대강당의 명칭을 선정하기 위해 4월 30일까지 공모를 진행한다고 17일 전했다. 이번 공모는 군민 참여를 통해 시설의 정체성을 반영하고 지역에 대한 애향심과 공감대를 형성하기 위해 마련됐다.

정관읍 모전로에 위치한 정관에듀파크 대강당은 지하 1층부터 지상 2층까지 연면적 2115㎡ 규모로, 626석 객석을 갖춘 다목적 문화공간이다.

공모에는 기장군민 누구나 참여할 수 있으며 1인 1건까지 응모할 수 있다. 신청서와 개인정보 동의서를 작성해 네이버폼, 이메일, 우편, 팩스 또는 방문 접수하면 된다. 제출 서식은 기장군 누리집 '알림사항' 게시판에서 '정관에듀파크'를 검색해 확인할 수 있다.

군은 공모심사위원회를 통해 지역 특성과 시설 기능을 반영하면서도 기억하기 쉽고 독창적인 명칭을 선정할 계획이며, 결과는 5월 중 기장군 누리집을 통해 발표할 예정이다.

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정종복 기장군수는 "정관에듀파크 대강당이 개관되면 주민들이 가까운 곳에서 공연과 강연을 접하고 다양한 행사를 즐길 수 있을 것"이라며 "지역의 새로운 랜드마크가 될 대강당 명칭 공모에 많은 관심과 참여를 바란다"고 말했다.

정관에듀파크는 지하 1층, 지상 4층 규모의 복합 교육·문화 공간으로 어린이도서관, 평생학습관, 생활문화센터, 청소년센터, 거점영어센터, 진학상담실, 청년센터 '청:류장', 다함께돌봄센터 등 다양한 시설을 갖추고 있으며, 시범운영을 거쳐 6월 26일 정식 개관할 예정이다.

정관에듀파크 대강당 명칭공모 안내문. AD 원본보기 아이콘

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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