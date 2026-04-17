'2026 성주 영라이트 페스타'

'생명의 고장'성주의 울림

어린 꿈나무부터 청소년까지 한자리에!

미래 주역들이 빚어내는 '화합의 무대'

경북 성주군 『성주 영라이트 페스타』는 5. 14.(목) ~ 17(일) 진행되는 '성주 참외& 생명문화축제'의 어린이·청소년 특화 프로그램으로, 전국 각지의 흥과 끼를 가지고 있는 어린이·청소년들이 한자리에 모여 서로 경쟁하고, 교감하며 한단계 성장할 수 있는 참여형 경연 무대로 대상 200만원, 금상 100만원 등 총상금 450만원이 지급될 예정이다.

전국 어린이·청소년 누구나 신청 가능하며, 오는 5. 3(일)까지 이메일을 통해 신청할 수 있다. 신청서류와 유의사항 등은 성주참외&생명문화 축제 홈페이지 내 공지사항을 확인하면 된다.

별도의 오프라인 예심은 진행되지 않으며, 참가 신청 시 제출하는 영상을 통해 본선에 진출할 10팀을 선정할 예정이다. 기타 문의 사항은 성주군축제추진위원회로 하면 된다.

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성주군축제추진위원회 관계자는 "생명의 고장 성주에서 미래의 주역인 어린이·청소년을 위한『성주 영라이트 페스타』를 개최한다."며 "전국의 흥과 끼가 많은 어린이·청소년들의 많은 관심과 참여를 바란다"고 밝혔다.

영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr



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