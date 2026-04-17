29일 신사동 본사서 101점 출품

추정가 총액 104억원

허스트 '나비' 7억~13억, 김윤신 조각·백남준 드로잉도 경합

케이옥션은 오는 29일 오후 4시 서울 강남구 신사동 본사에서 4월 경매를 연다고 17일 밝혔다. 이번 경매에는 총 101점, 약 104억원 규모의 작품이 출품된다.

데이미언 허스트 작 '리서검'(Resurgam). 케이옥션 AD 원본보기 아이콘

출품작에는 데미안 허스트, 에드 루샤를 비롯해 윤형근, 박서보, 정상화, 하종현, 유영국, 김환기, 백남준, 김윤신, 이우환, 정창섭 등 한국 근현대미술 주요 작가들의 작품이 포함됐다. 오스제미오스, 브라이언 캘빈, 유이치 히라코, 에가미 에츠, 아야코 록카쿠, 마유카 야마모토 등 해외 작가 작품도 함께 경매에 오른다.

고미술 부문에서는 겸재 정선의 '산수인물도', 현재 심사정의 '방예운림산수도', 추사 김정희의 '천상옥당삼보서'를 비롯해 유산 민경갑, 운보 김기창·우향 박래현의 작품 등이 출품된다.

이번 경매에서는 데미안 허스트 작품 4점이 출품된다. 2019년작 'Resurgam'은 지름 213.4㎝의 대형 원형 캔버스에 나비를 배치한 작품으로 추정가 7억~13억원이다. 'Melamine'은 1억6000만~3억원, 'Budget/Luxury'는 5억~9억원, 'Psalm 115: Non Nobis, Domine'은 2억5000만~4억원에 출품된다.

김윤신 작 '합이합일 분이분일 2020-3'. 케이옥션 원본보기 아이콘

국내에서 접하기 드문 에드 루샤의 'Spasm'도 경매에 나온다. 1987년작인 작품 추정가는 9억~20억원이다.

한국 현대미술 부문에서는 유영국의 1965년작 'Work'와 백남준의 1997년작 '무제'가 출품된다. 백남준 작품은 종이 드로잉 8점 세트로 구성됐으며, 시작가는 각각 5억원과 4억원이다.

에드 루샤 작 '스패즘'(Spasm). 케이옥션 원본보기 아이콘

김윤신의 '합이합일 분이분일(合二合一 分二分一) 2020-3'도 경매에 오른다. 재생 목재에 아크릴을 사용한 2020년작으로, 추정가는 4500만~9000만원이다.

단색화 작가들의 주요 작품도 새 주인을 찾는다. 윤형근의 'Burnt Umber & Ultramarine Blue'는 3억4000만~6억5000만원, 하종현의 '접합 97-024'는 1억3000만~9억3000만원, 정상화의 '무제 82-7-3'은 4억8000만~10억원, 박서보의 '묘법 No. 930713'은 3억~12억3000만원에 출품된다.

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출품작 프리뷰는 18일부터 29일까지 케이옥션 전시장에서 열린다. 전시장은 무휴로 운영되며 관람은 무료다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr



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