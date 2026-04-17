아태 박람회 참가·현지 로드쇼 개최

국내 업계 30여 곳 참가·450건 상담 진행

한국관광공사는 아시아·태평양 지역 MICE 수요 선점을 위해 14일부터 17일까지 싱가포르와 인도네시아 자카르타에서 MICE 세일즈 활동을 벌였다고 17일 밝혔다.

싱가포르 ‘더 미팅스 쇼 APAC’ 한국 홍보관 전경. 한국관광공사 AD 원본보기 아이콘

공사는 먼저 14일부터 이틀간 싱가포르 마리나베이샌즈에서 열린 아태지역 최대 MICE 박람회 '2026 더 미팅스 쇼 APAC'에 참가했다. 이번 박람회에는 72개국 2000여 명이 참가했다.

공사는 지역컨벤션뷰로, 여행사, 호텔 등 22개 국내 유관기관과 함께 한국 홍보관을 운영하며 한국 MICE 경쟁력을 알렸다. 이 기간 전 세계 바이어를 상대로 450여 건의 1대1 비즈니스 상담을 진행했다. 현장에서는 AI 피부진단, 퍼스널컬러 코칭, 전통주 시음 등 체험 프로그램도 함께 선보였다.

이어 공사는 16일 싱가포르 힐튼 오차드, 17일 자카르타 켐핀스키 호텔에서 '한국 MICE 로드쇼'를 열었다. 30여 개 국내 MICE 업계가 참가해 현지 업계와 비즈니스 상담을 진행했다. '한국 MICE의 밤' 행사에서는 K-컬처와 우수한 MICE 인프라를 결합한 프리미엄 목적지로서 한국의 매력을 소개했다.

행사에 참석한 싱가포르 MICE 전문여행사 'M.I.C.E Matters'의 카이잉 프로젝트 매니저는 "한국은 K-컬처라는 강력한 무기로 방문 욕구를 자극하는 매력적인 목적지"라며 "우수한 MICE 시설과 한국관광공사, 지역컨벤션뷰로의 체계적인 지원이 매우 인상적"이라고 말했다.

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이인숙 한국관광공사 코리아MICE뷰로실장은 "MICE는 단순한 관광객 유치를 넘어 경제적·산업적 파급효과가 큰 산업"이라며 "이번 아태지역 핵심 시장 세일즈 활동이 실제 방한 수요로 이어질 수 있도록 마케팅을 이어가겠다"고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr



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