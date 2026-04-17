이천시, 제40회 이천도자기축제 24일 개막

이천의 뜨거운 '도자 유토피아'…‘머무는 축제’로 전환

도자 플랫폼’ 확장으로 지역 경제 활성화 견인

한국 도자문화의 심장 경기 이천이 뜨거운 열기로 달아오르고 있다. 올해로 성년을 넘어 불혹(40회)의 나이를 맞이한 '이천도자기축제'가 단순한 지역 행사를 넘어 대한민국 도자산업의 미래를 제시하는 글로벌 문화예술 플랫폼으로의 진화를 선언했다.

17일 이천시에 따르면 이번 축제는 '도자의 미래'와 '축제의 확장성'을 화두로 삼아, 전통의 깊이 위에 현대적 감각과 스마트 기술을 덧입혔다.

제40회 이천도자기축제는 도자산업 활성화 플랫폼 구축, 지속 가능한 주민참여형 축제, 40주년 아카이브관 운영과 '명장의 작업실'을 중심으로 한 특별기획 프로그램 운영을 핵심 방향으로 삼았다. 구체적인 실행전략으로는 축제 공간의 확장과 문화예술의 놀이터화, '스마트한 지표 기반 운영(Wi-Fi 방문객 통계 분석)'이 제시됐다. 40년의 역사 위에 새로운 감각과 기술, 지역 공동체의 힘을 더한 이번 축제는 이천 도자의 현재이자 미래를 보여주는 무대가 될 것이다.

이천도자기축제, 40년의 불과 흙 미래를 빚다. 이천시 제공 AD 원본보기 아이콘

900m의 도자 로드와 100여 개 공방의 확장된 무대

올해 이천도자기축제의 가장 큰 특징은 축제 공간의 비약적 확장이다. 판매전 공간은 약 900m에 이르고, 예스파크 3개 마을과 연계해 운영된다. 100여 개 공방이 참여하면서 올해 축제는 규모와 밀도 면에서 한층 풍성한 모습을 갖추었다.

방문객은 특정 구역에 머물지 않고, 마을 전체를 거닐며 도자와 예술, 공간과 사람을 함께 경험할 수 있다. 이천시는 이 같은 공간 확장을 통해 도예 작가와 방문객의 접점을 넓히고, 공방 단위의 판매·홍보·체험 기회를 극대화함으로써 지역 도자산업의 실질적 활성화를 도모하고 있다. 올해 축제는 '축제장 안의 판매전'이 아니라, 마을 전체가 하나의 살아 있는 도자 플랫폼으로 작동한다.

축제의 시작을 알리는 개막식은 40주년에 걸맞게 다채롭고 품격 있게 준비한다.

먼저, 전통가마가 있는 가마마을의 남양도예(대표 이향구 명장)에서 열리는 환영 리셉션은 이천 도자의 정체성을 상징적으로 보여주는 의례로 전통가마에 불을 지피고 축제 성공을 위한 다례제를 올리면서 제40회 이천도자기축제 시작을 연다. 이 환영리셉션에는 이천시의 국내·외 교류도시 대표단이 초청된다.

오는 24일 오후 5시 대공연장에서 열리는 개막식 식전 공연은 국제성과 예술성을 함께 보여준다. 벨기에 소로다 재단의 현악 5중주가 선사하는 클래식 선율 위에, 뮤지컬 배우 김수와 박유겸의 뮤지컬 갈라 공연이 더해져 분위기를 고조시킬 예정이다. 개막 퍼포먼스는 더욱 강렬하다. 흙과 불의 잔치를 시각적으로 구현한 파이어 댄스는 이천 도자의 탄생을 형상화하고, 관람객들에게 축제의 정체성을 직관적으로 보여줄 계획이다. 축하공연은 최유리와 데이브레이크가 장식한다. 감성과 에너지를 넘치는 두 아티스트의 무대가 개막행사의 피날레를 장식한다.

김경희 이천시장이 지난해 4월 25일 도자기축제 행사장을 돌아보고 있다. 이천시 제공 원본보기 아이콘

사기막골, '40th-40%'와 특별 전시로 또 하나의 축제 중심축 형성

전통 도자의 정체성을 간직한 사기막골 도예촌 역시 올해 축제의 거점으로 주목된다. 사기막골에서는 40주년 기념 특별판매행사인 '40th-40% 스페셜 Weekend'를 통해, 방문객의 적극적인 구매욕을 자극할 예정이다. 40회를 맞아 축제의 상징성과 소비를 연결한 기획으로, 축제기간 주말동안(4월 25~26일, 5월 2~3일) 문턱을 낮추고 소비자의 체감 만족도를 높이는 전략이다.

또 한국도예고등학교 전시와 함께 자체 소규모 전시관도 운영된다. 이를 통해 단순 판매 중심의 공간에서 벗어나, 도자의 교육적 가치와 창작의 현재를 함께 보여주는 복합 문화공간으로 기능하게 된다. 사기막골은 '도자의 원형과 전통'을 보여주는 장소. 예스파크는 '도자의 확장성과 감각'을 보여주는 공간이다. 올해 축제는 이 두 축을 유기적으로 연결하고 이천 도자의 깊이와 넓이를 동시에 경험할 수 있도록 기획됐다.

'명장의 작업실', 도예 명장과 관람객이 만나는 살아 있는 전시

올해 축제의 대표 콘텐츠로 손꼽히는 프로그램은 단연 '명장의 작업실'이다. 축제장 내 대형텐트에서 운영되는 이 공간은, 이천을 대표하는 도예 명장들의 작업 세계를 현장에서 직접 만나볼 수 있는 체험형 전시·워크숍 프로그램이다.

'명장의 작업실'은 기존의 정적인 전시와 달리 작품을 유리 너머로 바라보는 것이 아니라, 작업 과정과 손끝의 감각, 흙과 불이 빚어내는 창작의 시간을 관람객이 가까이서 체험하고 소통할 수 있도록 기획됐다. 이는 곧 이천 도자의 본질을 가장 설득력 있게 전달하는 방식이다. 도자는 결과물로 완성되는 예술이 아니라, 작가의 시간과 기술, 집중과 반복이 쌓여 만들어지는 과정의 예술이다.

(사)대한민국명장회에 의하면 현존하는 한국의 도자명장은 총 17명이며 그중 8명이 경기 이천시에서 활약하고 있다. 올해 '명장의 작업실'은 이천이 왜 한국 도자의 중심인지, 그리고 왜 '명장'이라는 이름이 단순한 수식어가 아닌지를 현장에서 증명하는 무대가 될 것으로 기대를 모으고 있다.

아카이브전 구성안. 이천시 제공 원본보기 아이콘

40년 시간을 한눈에, '아카이브완'축제를 기록하다

제40회 이천도자기축제의 상징적 콘텐츠는 또 있다. 바로 40주년 아카이브관이다. 이번 아카이브관은 단순한 사진 전시를 넘어, 이천도자기축제 40년의 역사를 시간·세대·공간의 흐름에 따라 입체적으로 구성한 기획 전시로 운영된다. 과거 축제 포스터와 기록물, 주요 장면은 물론, 세대를 거쳐 이어진 이천 도자 문화의 변화와 성장 과정까지 한 자리에서 볼 수 있다.

특히 축제를 통해 해외 교류 도시의 기념품 전시와 민간 교류 도시의 기념품과 선물 전시도 함께 운영돼, 이천도자기축제가 국내를 넘어 국제 교류와 문화 확장의 접점을 어떻게 넓혀왔는지도 보여줄 예정이다. 여기에 한국세라믹기술원전이 더해지면서, 전통 도자 문화와 현대 세라믹 기술의 만남이라는 또 하나의 서사가 완성된다. 이천도자기축제 40주년 아카이브관은 과거를 회고하는 공간에 머물지 않고 "이천도자기축제는 앞으로 어떤 미래를 만들어갈 것인가"라는 질문을 던지는, 40주년의 출발점이 될 것으로도 보인다.

데이브레이크 초청 공연. 이천시 제공 원본보기 아이콘

'예스파크 갤러리투어', 'AI전시', '사찰음식'… 40주년 특별이벤트

올해 축제는 '도자기 축제'라는 기존 틀 안에 머물지 않고 도자를 중심으로 예술과 기술·미식·건축 경험을 결합한 확장형 콘텐츠가 다채롭게 펼쳐진다. 가장 눈길을 끄는 프로그램 중 하나는 '예스파크의 예술인들'이라는 콘셉트로 운영되는 이 갤러리투어다. 이천시 지역의 도슨트와 함께하는 투어형 프로그램으로 도자예술마을을 보다 깊이 있게 이해할 수 있도록 돕는다.

대중예술가 장인보 감독이 참여하는 'AI 세라믹 팝업 전시'도 기대되는 프로그램이다. 전통 도자예술과 인공지능 기반 창작 감각이 만나는 실험적 기획으로, 도자의 미래 가능성과 새로운 시각 언어를 제시한다.

여기에 음식 방송에 최근 출연해 '핫한' 우관스님이 지역 축제와 함께 사찰음식 체험프로그램을 운영한다. 도자기 그릇과 음식, 수행과 미감이 만나는 이 체험은 '그릇의 쓰임'과 '삶의 미학'을 함께 느낄 수 있는 특별한 시간이 될 것이다.

'40년의 불과 흙 미래를 빚다' 이천도자기축제 포스터. 이천시 제공 원본보기 아이콘

QR코드 & 모바일 지도, 마을순환버스…이천도자기축제, 편리하고 스마트하다

제40회 이천도자기축제는 콘텐츠의 화려함만큼이나, 지역 사회와의 협력을 중요한 가치로 삼고 있다. 이는 올해 축제의 두 번째 핵심 추진 방향인 '지속 가능한 주민참여형 축제'와도 맞닿아 있다. 축제 기간에 소상공인 플리마켓, 도심공원 승마 체험, 도자문화마켓, 예술로62 마켓, 새러데이마켓 등 다양한 지역 사회 협력 프로그램이 함께 운영된다.

이를 통해 축제는 도예인만의 행사가 아니라, 지역 상권·예술인·주민이 함께 참여하고 함께 이익을 나누는 생활형 축제로 확장된다. 이는 축제의 지속가능성을 높이는 데 있어 매우 중요하다. 일회성 방문객 유치에 그치는 것이 아니라, 지역 안에서 자생력을 갖춘 문화경제 순환 구조를 만드는 것이야말로 축제가 지향해야 할 방향이기 때문이다.

이번 축제는 규모가 커진 만큼, 관람객 편의도 한층 강화됐다. 큐알(QR)코드 기반 모바일 지도 서비스가 정교하게 운영돼, 방문객들이 넓은 행사장과 각 프로그램 장소를 더욱 쉽게 탐색할 수 있다. 가족 단위 방문객을 위한 수유실 운영과 예스파크 마을 화장실 개방으로 편의성을 높이고, 셔틀버스를 운영과 함께 넓은 예스파크 권역을 더 편리하게 이동할 수 있도록 15인승 마을 순환버스 3대도 자체 운영한다.

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축제 관계자는 "올해로 40회를 맞이한 이천도자기축제는 이제 단순한 판매 행사를 넘어, 우리 도자 예술의 과거와 미래를 잇는 거대한 '문화예술 플랫폼'으로 도약했다"며 "40년의 역사를 딛고 세계로 뻗어 나가는 이천 도자의 새로운 에너지를 현장에서 직접 느껴보시기 바란다"고 말했다.

이천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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