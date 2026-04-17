'함께하는 힘찬 걸음, 함께 만드는 치매극복'

청도군은 지난 16일 치매에 대한 인식 개선과 공감대 형성을 위해 '2026년 한마음 치매극복 걷기행사'를 개최했다.

이번 행사는 '함께하는 힘찬 걸음, 함께 만드는 치매극복'을 주제로, 치매환자와 가족이 지역사회와 자연스럽게 어우러질 수 있는 계기 마련을 위해 추진됐다.

걷기 코스는 치매안심센터를 출발해 산성강변길을 따라 이동한 뒤 파랑새다리를 건너 돌아오는 약 1km 구간이다.

이날 치매환자와 가족, 관계기관 종사자, 지역주민 등이 참여해 치매 극복을 위한 공감과 연대의 시간을 함께했으며, 치매 인식 개선 퀴즈도 진행해 큰 호응을 얻었다.

행사 종료 후에는 참석자들을 대상으로 치매쉼터 프로그램 '풍경 만들기' 수업을 운영해 정서적 안정과 인지 기능 향상에 도움을 주는 시간을 가졌다.

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남중구 보건소장은 "이번 걷기행사가 치매에 대한 부정적 인식을 개선하고, 치매환자와 가족이 지역사회와 함께 살아갈 수 있는 공존 환경을 조성하는 데 기여하길 바란다"고 말했다.

영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr



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