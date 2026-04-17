갤럽 여론조사

민주당은 48%로 3주째 최고치

국민의힘 19%로 내려앉아

오는 6·3 지방선거에서 여당이 승리해야 한다는 여론이 야당이 승리해야 한다는 여론을 크게 앞섰다. 이재명 대통령의 지지율은 소폭 하락했지만, 60%대 중반을 이어갔다.

제9회 전국동시지방선거를 50일 앞둔 14일 경기도 수원시 팔달구 수원화성 방화수류정에서 경기도선거관리위원회 직원들이 투표 참여 퍼포먼스를 하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

17일 여론조사업체 갤럽의 정례 여론조사(14~16일 전국 18세 이상 1000명 대상으로 무선전화 전화조사원 면접 방식으로 진행, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트, 응답률은 13.8%)에 따르면 이 대통령이 직무를 '잘하고 있다'는 응답은 66%로 나타났다. 이는 지난주 조사와 비교해 1%포인트 하락한 수준이다. '잘못하고 있다'는 응답은 26%였는데 이는 지난주보다 2%포인트 상했다.

정당지지율 조사에서는 더불어민주당 지지율이 지난주와 같은 48%를 유지했다. 민주당은 3주째 현 정부 출범 후 지지도 최고치를 유지했다. 국민의힘은 지지율이 지난주보다 1%포인트 하락한 19%로 나타났다.

지방선거와 관련한 여론조사에서는 '여당 후보가 많이 당선돼야 한다'는 응답은 45%, '야당 후보가 많이 당선돼야 한다'는 응답엔 28%가 답했다. 갤럽은 "지난해 10월 조사에서는 격차가 3%포인트였는데, 올해 1월 10%포인트, 4월 17%포인트로 커졌다"고 설명했다.

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여론조사와 관련해 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참고하면 된다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr



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