임상 AI 플랫폼 운영 '아보엠디', 1000만달러 시리즈A 투자 유치

통합 EHR 기반 임상 워크플로우 자동화 플랫폼

"임상의 진료 환경 개선"

두나무앤파트너스, 두 차례 초기 투자

임상 AI 플랫폼 '에이보(Avo)' 운영사인 아보엠디(AvoMD)가 1000만 달러(약 150억 원) 규모의 시리즈A 투자를 유치했다고 17일 밝혔다.

이번 시리즈A 투자는 노로모슬리파트너스 주도했으며, 앨리코프, 라스올라스벤처캐피탈, 메드마운틴벤처스, 엡실론헬스인베스터스, 스크럽캐피탈 등이 참여했다. 에이보는 2021년과 2023년 두 차례 두나무앤파트너스로부터 초기 투자를 받았고, 국내 투자자로는 두나무앤파트너스, 미래에셋캐피탈, 퓨처플레이 등이 있다.

아보엠디는 2018년 하버드 의대 부속병원 내과 전문의인 박중흠 대표가 설립한 기업이다. 전자의무기록(EHR)을 기반으로 진단, 치료 계획 수립, 문서화 등 진료 전반을 지원하는 통합 임상 AI(인공지능) 플랫폼을 제공한다. 특히 최근 거대언어모델(LLM)을 접목해 AI 의무기록 작성(AI Scribe)과 임상 컨설팅 등 의료진 전용 AI 코파일럿 서비스를 고도화했다.

현재 에이보는 에픽(Epic), 아테나헬스 등 글로벌 주요 EHR 시스템과 연동되어 있으며, 도입 기관들은 환자당 기록 작성 시간을 35% 단축하고 청구 수익을 연간 750만 달러 늘리는 등 실질적인 성과를 거두고 있다.

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박중흠 아보엠디 대표는 "AI가 의료진에게 실질적인 도움이 되기 위해서는 환자 데이터와 임상 근거, 보험 정책까지 하나의 흐름으로 연결되어야 한다"며 "에이보를 통해 의료진의 진료 방식을 변화시키는 핵심 허브가 될 것"이라고 밝혔다.

김대현 기자 kdh@asiae.co.kr



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