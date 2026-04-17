경기 양주시는 지난 16일 회천1동 복합청사 내 6층에서 '양주시 청년센터 이전 개소식'을 개최하고 청년 정책 거점 공간의 새로운 출발을 알렸다.

양주시가 지난 16일 회천1동 복합청사 내 6층에서 '양주시 청년센터 이전 개소식'을 개최하고 있다. 양주시 제공 AD 원본보기 아이콘

이날 행사에는 양주시장을 비롯해 시의회 관계자, 청년정책위원회 및 청년네트워크, 양주시 관내 대학교수, 청년 창업자 등 주요 내빈과 청년들이 참석해 청년센터 이전을 축하했다.

행사는 현판 제막식을 시작으로 내빈 소개, 청년센터 운영 성과 및 소개 영상 상영, 경과보고, 시장 인사말, 내빈 축사 순으로 진행됐으며, 이후 테이프 커팅식과 시설 라운딩 등이 이어졌다.

양주시 청년센터는 2019년 10월 시청 내 고용복지플러스센터에서 처음 문을 연 이후, 청년 커뮤니티 활성화와 창업 지원 등 다양한 프로그램 운영을 통해 지역 청년들의 활동 기반 역할을 수행해 왔다.

특히 지난해 연간 이용자 수 1만 명을 돌파하며 지역 대표 청년 공간으로 자리매김했다.

이번 이전은 청년들의 접근성과 공간 활용도를 높이기 위해 추진됐다. 새롭게 이전한 청년센터는 회천1동 복합청사 5층과 6층에 총 1318.89㎡ 규모로 조성돼 기존보다 약 3배 넓어졌다.

5층에는 운영사무실과 청년옷장, 오픈라운지 등으로 구성돼 있으며, 6층에는 창업사무실과 공유 오피스, 공유창고, 상품촬영실 등 청년 활동과 창업을 지원하는 공간이 들어섰다.

또한 공간 설계 단계부터 청년 의견을 반영하기 위해 사회관계망서비스(SNS) 설문조사와 명칭 공모를 실시하고, 타 지자체 청년센터 벤치마킹을 통해 실용성과 활용도를 높였다.

양주시 관계자는 "이번 청년센터 이전은 청년 정책의 새로운 출발점"이라며 "청년들이 자유롭게 소통하고 도전하며 성장할 수 있는 기반을 마련하고, 청년의 목소리를 정책에 적극 반영할 수 있도록 노력하겠다"고 전했다.

AD

양주시는 향후 청년센터를 중심으로 다양한 맞춤형 프로그램과 창업 지원, 네트워크 활성화 사업을 확대해 청년 정책의 실효성을 높여 나갈 계획이다.

양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>