"지역 참여 확대·공정 계약 구축"



986억 규모 지역제품 구매 확대

부산도시공사가 계약제도 개선을 통해 지역업체 참여 확대와 지역경제 활성화에 본격 나선다.

부산도시공사(BMC, 신창호)는 17일 '지역상생 강화, 공정·투명 계약 확립, 선제적 리스크 관리'를 핵심 방향으로 한 계약제도 운영 개선 계획을 추진한다고 전했다.

우선 지역 생산제품 구매 규모를 986억 원까지 확대하고, 구매율 목표를 78.4%로 상향해 지역 중소기업과 소상공인의 판로 확대를 적극 지원할 방침이다. 또한 기존 연 1회 공개하던 발주계획을 분기별로 확대 공개해 지역업체의 입찰 준비를 돕고, 분할발주 및 공동도급을 유도해 참여 기회를 넓힌다.

협력업체의 편의성 개선도 추진된다. 공사는 기존 상생결제 제도의 불편을 해소하기 위해 원스톱 시스템 '이지싱크'를 도입, 별도 계좌 개설 없이 기존 주거래계좌를 활용할 수 있도록 했다. 이와 함께 하도급 대금 및 노무비 지급 관리체계를 강화해 체불 없는 지급 환경을 조성하고, 지역 근로자의 권익 보호에도 힘쓸 계획이다.

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또 BMC는 정책 변화에 따른 관련 법령을 상시 모니터링하고 이를 신속히 반영하는 한편, 발주 전 사전검토와 데이터 기반 실적관리를 통해 지역 상생 생태계 조성과 사회적 가치 실현을 병행해 나갈 예정이다.

신창호 부산도시공사 사장은 "이번 계약업무 운영개선 종합계획은 지역 공기업으로서의 사회적 책임을 강화하고, 지역기업이 체감할 수 있는 실질적 성과 창출을 위한 것"이라며 "실효성 있는 제도 개선을 통해 지역기업과의 상생을 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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