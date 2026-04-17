광주도시재생공동체센터와 교육 활성화 맞손

지역공동체·마을 기반 도시재생 등 협력 추진

최근 지역공동체와 마을 단위에서 시민 주권을 기반으로 새로운 생활 생태를 구축하려는 요구가 빠르게 확산되는 가운데, 전남대학교가 인문학을 바탕으로 한 도시재생 협력에 나섰다.

17일 전남대학교에 따르면 인문학연구원은 지난 13일 오후 인문대학 1호관 현공세미나실에서 광주시도시재생공동체센터와 협력 및 교육 활성화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

이번 협약은 지역공동체와 마을 단위의 인문도시재생 교육과 정책 개발을 위해 양 기관 간 협력 필요성을 공유하고, 실질적인 교류와 협업 기반을 마련했다는 점에서 의미가 있다.

양 기관은 앞으로 ▲지역공동체 및 마을 기반 도시재생 ▲인문도시재생 교육 프로그램 운영 ▲정책 개발 ▲학술 세미나 공동 개최 ▲자료 DB 및 정보 서비스 구축 등 다양한 분야에서 협력을 추진할 계획이다.

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류도향 인문학연구원장은 "최근 시민 주권의 관점에서 새로운 생활 생태를 구축하려는 요구가 빠르게 증가하고 있다"며 "이번 협약을 통해 지역과 밀착된 도시재생 공동체 모델을 제시하고, 시민 교육을 기반으로 공동체의 회복력(리질리언스)을 실천하는 데 힘쓰겠다"고 밝혔다.

호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr



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