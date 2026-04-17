수도권 1위 '서울 노원구'

당근은 만보기 서비스 '동네걷기'를 통해 최근 한 달(3월 16일~4월 15일) 이용자 데이터를 분석한 지역별 평균 걸음 수 순위를 17일 공개했다.

수도권에서 가장 많이 걷는 동네 1위는 서울 노원구로, 하루 평균 7373보를 기록했다. 수락산과 불암산, 중랑천 산책로 등 풍부한 녹지 환경이 시민들의 일상적인 걷기 활동에 긍정적인 영향을 미친 것으로 보인다. 서울 중구(7353보), 도봉구(7307보), 종로구(7182보), 영등포구(7144보)가 뒤를 이어 서울 지역이 수도권 상위 5위를 모두 차지했다.

당근의 만보기 서비스 '동네걷기' 관련 이미지. 당근 AD 원본보기 아이콘

수도권 외 지역에서는 울산 동구가 6470보로 1위를 차지했다. 이어 경남 남해군(6452보), 충북 괴산군(6420보), 경남 창원시 성산구(6333보), 부산 중구(6292보) 순으로 나타났다.

날씨가 따뜻해지면서 전체 이용자의 활동량도 확연한 반등세를 보였다. 최근 한 달 이용자의 하루 평균 걸음 수는 직전 한 달(2월 16일~3월 15일) 대비 약 8.3% 증가했다.

전국에서 증가 폭이 가장 컸던 곳은 강원 인제군이었다. 인제군은 같은 기간 걸음 수가 21.5% 늘어나며 전국 1위의 상승률을 기록했다. 겨울철 한파가 강했던 지역일수록 봄철 활동량이 활발해지는 경향이 반영된 것으로 풀이된다.

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당근 관계자는 "앞으로도 이용자들이 당근과 함께 동네 곳곳을 즐겁게 누비며 건강한 일상을 만들 수 있도록 서비스를 꾸준히 고도화해 나갈 것"이라고 했다.

최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



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