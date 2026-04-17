美 현지시간 16일 뉴욕 금융인 포럼 개최

주뉴욕 총영사관 부총영사 등 40명 참여

"미드마켓, 경쟁↓…리스크 대비 좋은 수익"

국부펀드 한국투자공사(KIC)는 미국 뉴욕지사 주관으로 뉴욕 코리아 소사이어티에서 제28차 '뉴욕 금융인 포럼'을 개최했다고 17일 밝혔다.

16일(현지시각) 한국투자공사(KIC) 뉴욕지사는 뉴욕 코리아 소사이어티에서 제28차 '뉴욕 금융인 포럼'을 열었다/사진=한국투자공사 AD 원본보기 아이콘

16일(현지시각) 열린 포럼에서는 북미 인프라 시장을 전망하고 투자 전략을 논의했다. 주뉴욕 총영사관 부총영사를 포함해 정부, 공공투자 기관, 증권사·은행·보험사 투자 담당자 등 40여명이 참석했다.

발표를 맡은 글로벌 자산운용사 노스리프 캐피털 파트너스는 북미 인프라 투자 시장에서 미드마켓이 구조적으로 우수한 투자 기회를 제공하고 있다고 강조했다. 미드마켓은 인프라 시장에서 통상적으로 투자 대상 기업가치 약 10억달러 이하의 시장을 말한다. 최근에는 시장 상황과 운용사 기준에 따라 20억 달러 수준까지도 정의한다.

재러드 월드런 인프라 부문 공동대표는 "전체 북미 인프라 투자 거래의 약 86%가 미드마켓에서 이뤄지고 있지만, 기관투자자 자금은 여전히 대형·메가 펀드에 집중되고 있다"며 "이로 인해 미드마켓에서 상대적으로 경쟁이 완화된 환경에서 투자 기회를 확보하고 있다"고 전했다.

이어 발표를 맡은 제시카 케네디 전무는 "미드마켓 인프라는 경쟁이 상대적으로 덜한 딜 소싱 환경과 인수 후 적극적인 가치 창출, 다양한 매각 선택지를 통해 차별화된 성과를 창출할 수 있는 영역"이라며 "이를 바탕으로 리스크 대비 매력적인 투자 수익을 기대할 수 있다"고 했다.

행사를 주관한 김율영 KIC 뉴욕지사장은 "국내 기관투자자들이 해외 대체투자 포트폴리오를 다변화하는 과정에서 실질적인 투자 전략을 수립하는 데 도움이 될 것으로 기대한다"고 밝혔다.

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한편 KIC는 미국 뉴욕·샌프란시스코·영국 런던·싱가포르·인도 뭄바이 등 글로벌 금융 중심지에 해외 지사 및 사무소를 두고 있다. 각 해외 지사 및 사무소는 현지에 진출한 국내 공공·민간 금융기관과 해외 투자정보를 공유하고 상호 협력체계를 구축하는 데 힘을 쏟고 있다.

황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr



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