곤돌라 타고 스카이워크 걷고

경기 파주시는 2025년 경기도 관광지 및 문화관광자원 개발 사업으로 선정된 '임진각평화곤돌라 스카이워크 설치' 사업의 설계 용역 최종보고회를 지난 15일 개최했다.

파주시가 2025년 경기도 관광지 및 문화관광자원 개발 사업으로 선정된 '임진각평화곤돌라 스카이워크 설치' 사업의 설계 용역 최종보고회를 지난 15일 개최하고 있다. 파주시 제공 AD 원본보기 아이콘

이날 최종보고회에는 최병갑 파주시 부시장을 비롯해 문화교육국장, 정책실장, 관련 부서장, 파주디엠지곤돌라 대표이사, 설계 용역사 등 관계자들이 참석한 가운데, 그간 추진해 온 기본 및 실시설계 결과를 종합 점검하고 향후 공사 추진계획을 공유하는 시간을 가졌다.

이번 '스카이워크 설치' 사업은 임진각평화곤돌라 상부 정류장에서 캠프그리브스까지 이어지는 급경사 보행 구간에 누구나 안전하고 편리하게 이동할 수 있는 무장애 보행 환경을 조성하고, 관광객 편의성을 높이기 위한 기반시설을 확충하는 것을 목표로 추진한다.

최종보고회에서는 ▲안전성 확보를 위한 구조 설계 최종안 ▲보행약자(휠체어, 유모차, 노약자 등)를 고려한 경사도 및 동선 계획 ▲전망 및 휴게 공간 배치 ▲소규모 공연이 가능한 야외무대 계획 등 이용자 중심 설계 내용이 종합적으로 보고됐다.

최병갑 파주시 부시장은 "이번 최종보고회가 스카이워크 설계 전반을 면밀히 점검하고 완성도를 높이는 데 도움이 될 것"이라며, "공사 단계에서도 안전을 최우선으로 해 관광객은 물론 이동 약자 누구나 편리하게 이용할 수 있는 명품 보행 공간을 조성하겠다"라고 밝혔다.

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'임진각 평화곤돌라 스카이워크 설치' 사업은 2025년 경기도 관광지 및 문화관광자원 개발 사업으로 선정되어, 도비 17.85억 원과 시비 17.85억 원 등 총 35.7억 원의 예산이 투입된다. 현재 기본 및 실시설계 용역이 완료됐으며, 4월 착공해 12월 준공을 목표로 추진되고 있다.

파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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