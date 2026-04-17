생활 속 친환경 습관 형성 지원

교원그룹은 지구의 날을 앞두고 지난 15일부터 16일까지 양일간 어린이 환경 교육 사회공헌 활동인 '웰스 아이클린 캠페인'을 실시했다고 17일 밝혔다.

'웰스 아이클린 캠페인'은 아이들이 환경 보호의 중요성을 쉽고 흥미롭게 이해하고, 일상에서 실천 가능한 친환경 습관을 형성할 수 있도록 기획된 프로그램이다. 2021년 시작 이후 올해로 6회째를 맞았으며, 총 376명의 아동이 참여했다.

지난 15일 서울 송파유정유치원에서 원아들이 '교원웰스 아이클린 캠페인'에 참여한 뒤 기념 사진을 찍고 있다. 교원그룹 AD 원본보기 아이콘

올해 캠페인은 서울 송파유정유치원과 참사랑유치원에서 총 77명의 아동을 대상으로 진행됐다. 공기정화 식물을 활용한 아트 클레이 만들기와 미세먼지를 주제로 한 인형극, 환경 율동 프로그램 등 체험 중심의 참여형 콘텐츠를 통해 아동들이 자연의 소중함과 환경 보호의 필요성을 자연스럽게 이해할 수 있도록 했다.

프로그램 종료 후 참여 아동에게 수료증과 함께 '꼬마 당근×완두콩 씨앗 키트', '재활용 에코 연필 세트' 등 친환경 기념품을 제공해 교육 경험이 일상 속 실천으로 이어지도록 했다.

AD

교원그룹 관계자는 "지구의 날을 앞두고 진행한 이번 캠페인이 아이들에게 환경의 가치를 친숙하게 전달하는 계기가 되길 바란다"며 "앞으로도 미래 세대를 위한 지속 가능한 환경 교육 활동을 꾸준히 확대해 나갈 것"이라고 했다.

최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>