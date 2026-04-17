동북아역사재단, 20일부터 울릉도 답사

탁본 명장 흥선 스님 등 참여

제1차 울릉도 학술조사대 모습 AD 원본보기 아이콘

조선 시대 울릉도를 정기 순찰하던 수토관(搜討使)의 발자취를 찾는 학술 조사가 약 70년 만에 이뤄진다.

동북아역사재단은 20일부터 24일까지 연구위원과 외부 전문가 등 약 스무 명으로 조사단을 꾸려 울릉군 일대를 조사한다고 17일 밝혔다.

수토는 조선 조정이 울릉도를 관리·수호하기 위해 관리를 정기적으로 파견하던 제도다. 1694년 무신 장한상을 시작으로 수토사들이 섬을 찾았다.

울릉도 수토관 박석창 각석문 탁본 원본보기 아이콘

일부는 바위벽에 글자를 새겨 흔적을 남겼다. 삼척영장 박석창은 1711년 울릉도를 둘러본 뒤 '울릉도 도형'이라는 지도를 그려 올리기도 했다. 태하리 해변 바위벽 등지에서 발견된 각석문(刻石文) 가운데 현재 남아 있는 것은 네 개로 파악된다. 실제 흔적은 더 많다고 추정된다.

이번 조사는 기존의 분야별 접근이 아닌 수토를 중심축으로 삼아 울릉도·독도의 과거와 현재를 통합적으로 살핀다는 데 의의가 있다. 각석문 현황 조사와 황토굴·돌고리 등 관련 유적 답사, 옛 지도와 사료 속 지명 고증 등이 주요 과제다.

40여 년간 전국 각지에서 탁본 1100점 이상을 제작해온 흥선 스님도 조사에 합류한다. 닳고 닳아 판독이 어려운 각석문을 먹과 두드림으로 되살릴 예정이다. 재단은 "사료의 학술적 신뢰도를 극대화할 것"이라고 밝혔다.

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울릉도 조사를 마친 뒤 하반기에는 독도로 범위를 넓힌다. 김영수 독도연구소장은 "문헌 자료, 유적, 탁본 등을 아울러 1953년 조사 뒤 70년 사이의 변화를 종합적으로 살펴볼 것"이라고 말했다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



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