통단팥쉐이크·율무쉐이크 4700원
통단팥컵빙 4000원에 판매

빽다방이 통단팥과 인절미를 활용한 시즌 한정 신메뉴인 통단팥쉐이크·통단팥율무쉐이크·통단팥컵빙 등 '통단팥 메뉴 3종'을 출시한다고 17일 밝혔다.

빽다방이 통단팥과 인절미를 활용한 시즌 한정 신메뉴인 통단팥쉐이크·통단팥율무쉐이크·통단팥컵빙 등 '통단팥 메뉴 3종'을 출시한다고 17일 밝혔다. 더본코리아 제공

빽다방이 통단팥과 인절미를 활용한 시즌 한정 신메뉴인 통단팥쉐이크·통단팥율무쉐이크·통단팥컵빙 등 '통단팥 메뉴 3종'을 출시한다고 17일 밝혔다. 더본코리아 제공

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'통단팥쉐이크'는 우유 베이스에 통단팥을 블렌딩한 제품이며, '통단팥율무쉐이크'는 우유와 율무파우더를 블렌딩한 뒤 통단팥을 더했다. 두 메뉴 모두 통단팥과 인절미 토핑을 올린다. '통단팥컵빙'은 한 손으로 즐기기 좋은 컵빙수 메뉴로, 간 얼음에 우유와 연유 베이스를 더하고 통단팥과 인절미, 미숫가루 토핑을 올린다.


통단팥쉐이크와 통단팥율무쉐이크는 4700원, 통단팥컵빙은 4000원에 판매한다.

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이번 통단팥 메뉴 3종은 일부 매장을 제외한 전국 빽다방에서 만나볼 수 있다.


정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr
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