[오늘의신상]단팥에 인절미 '딱'…빽다방, 통단팥 메뉴 3종 출시
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.
불러오는 중...닫기
통단팥쉐이크·율무쉐이크 4700원
통단팥컵빙 4000원에 판매
빽다방이 통단팥과 인절미를 활용한 시즌 한정 신메뉴인 통단팥쉐이크·통단팥율무쉐이크·통단팥컵빙 등 '통단팥 메뉴 3종'을 출시한다고 17일 밝혔다.
빽다방이 통단팥과 인절미를 활용한 시즌 한정 신메뉴인 통단팥쉐이크·통단팥율무쉐이크·통단팥컵빙 등 '통단팥 메뉴 3종'을 출시한다고 17일 밝혔다. 더본코리아 제공
AD
'통단팥쉐이크'는 우유 베이스에 통단팥을 블렌딩한 제품이며, '통단팥율무쉐이크'는 우유와 율무파우더를 블렌딩한 뒤 통단팥을 더했다. 두 메뉴 모두 통단팥과 인절미 토핑을 올린다. '통단팥컵빙'은 한 손으로 즐기기 좋은 컵빙수 메뉴로, 간 얼음에 우유와 연유 베이스를 더하고 통단팥과 인절미, 미숫가루 토핑을 올린다.
통단팥쉐이크와 통단팥율무쉐이크는 4700원, 통단팥컵빙은 4000원에 판매한다.
꼭 봐야 할 주요 뉴스"연차가 뭐예요? 아파도 출근합니다"…풍자보다 극...
AD
이번 통단팥 메뉴 3종은 일부 매장을 제외한 전국 빽다방에서 만나볼 수 있다.
정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>