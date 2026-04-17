금요일인 17일은 전국이 대체로 흐리고 충청권과 남부지방, 제주도에 비가 내리겠다.

기상청에 따르면 충청·남부지방·제주도는 중국 상하이 부근에서 제주도 남쪽 해상으로 이동하는 저기압의 영향을 받겠으나 수도권·강원도는 동해상 고기압의 가장자리에 들겠다. 지역별 예상 강수량은 충청권 5㎜ 미만, 전라권 20~60㎜, 경상권 20~60㎜, 제주도 30~100㎜다.

봄비가 내리는 광주 동구 조선대학교에서 학생들이 우산을 쓰고 서 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

아침 최저기온은 6~14도, 낮 최고기온은 17~21도로 예측된다. 당분간 기온은 평년(3~11도, 최고 16~22도)보다 높겠다. 주요 도시별 낮 최고기온은 ▲서울 20도 ▲인천 19도 ▲춘천 21도 ▲강릉 19도 ▲대전 21도 ▲대구 20도 ▲광주 19도 ▲부산 19도 ▲제주 20도 등으로 예보됐다.

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미세먼지는 전 권역이 '좋음'에서 '보통'으로 예상된다.

장희준 기자 junh@asiae.co.kr



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