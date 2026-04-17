양주시와 공공시설 조성 협력 업무협약 맺어

서울 용산구가 경기도 양주시와 손잡고 옛 용산가족휴양소 부지에 파크골프장 등 공공시설 조성을 추진한다.

서울 용산구와 경기도 양주시는 옛 용산가족휴양소 부지 공공시설 조성 협력을 위한 업무협약을 체결했다(왼쪽부터 강수현 양주시장, 박희영 용산구청장). 용산구 제공. AD 원본보기 아이콘

용산구(구청장 박희영)는 16일 구청장실에서 양주시(시장 강수현)와 양주시 소재 구 소유 부지 활용을 위한 업무협약을 체결했다고 17일 밝혔다. 협약식에는 양측 구청장·시장과 관계자들이 참석했다.

구는 해당 부지에 파크골프장 조성을 검토 중이며, 지난 2월부터 타당성 조사 및 기본구상 용역을 진행하고 있다. 결과는 올 8월 나올 예정이다.

이번 협약에 따라 두 기관은 공공시설 조성, 일자리 창출 등 상생 방안 추진, 인허가 협조, 진입도로 개설 등 현안 해결에 상호 협력하기로 했다.

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박희영 용산구청장은 "이번 협약을 계기로 사업 추진 전반에 걸쳐 양주시와 긴밀히 협력해 나가겠다"며 "구민들이 일상에서 여가·생활을 즐길 수 있는 공공시설을 확충해 주민 삶의 질을 높이는 데 힘쓰겠다"고 말했다.

김민진 기자 enter@asiae.co.kr



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