제40회 이천도자기축제와 함께하는

제7회 이천도자문화마켓 25일 개막

경기 이천시(시장 김경희)는 오는 25일부터 5월 5일까지 11일간 이천도자예술마을과 사기막골도예촌 일원에서 '제7회 이천도자문화마켓'을 운영한다고 16일 밝혔다. 이번 행사는 이천도자기축제와 연계해 추진되며, 도자기 판매와 함께 방문객이 직접 참여할 수 있는 체험프로그램 중심으로 구성됐다.

이천시 보고 사고 체험하는 친환경 도자문화마켓. 이천시 제공 AD 원본보기 아이콘

대표 프로그램인 '업사이클링 열쇠고리 만들기 체험'은 플라스틱 병뚜껑을 활용해 열쇠고리를 제작하는 프로그램이다. 참여를 원하는 방문객은 깨끗한 플라스틱 병뚜껑 5개를 준비해 현장에서 제출한 뒤 친환경 캠페인 동참 서명 절차를 거쳐 체험에 참여할 수 있다. 해당 프로그램은 하루 300명까지 참여 가능하며, 4월 25일부터 30일까지는 이천도자예술마을 도자기축제 운영존에서, 5월 1일부터 5일까지는 사기막골도예촌으로 장소를 옮겨 이어서 진행된다.

이와 함께 도자기 구매와 연계한 3D 스캐닝 체험프로그램도 운영된다. 한국세라믹기술원의 기술 협조로 진행되는 이 프로그램은 축제장 내에서 10만 원 이상 도자제품을 구매한 방문객을 대상으로 한다. 참여자는 현장에서 얼굴을 3D로 스캔한 뒤 입체 방향제 또는 도자 액자 중 하나를 선택해 제작할 수 있으며, 완성까지는 약 2개월이 소요되고 결과물은 개별 배송된다. 평일 20명, 주말 및 공휴일 30명까지 체험할 수 있으며, 체험권 교환과 프로그램 운영은 행사 기간에 이천도자예술마을 전시존에서 진행된다.

행사장 전반에서는 친환경 도자식기 사용을 안내하는 캠페인도 함께 운영된다. 플라스틱 및 일회용품 사용을 줄이기 위한 안내와 홍보가 병행될 예정이다.

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이천시 관계자는 "이번 행사는 친환경적 소비와 자원순환에 대한 인식을 높이고, 도자기 문화에 관심을 환기하기 위해 마련됐다"라며 "방문객들이 관련 프로그램을 통해 도자문화를 접해보는 계기가 되길 바란다"라고 말했다.

이천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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