화장품·향수, 주류·담배 전 구역 영업 개시

연간 6000억원 이상 매출 확대 기대

최대 10년간 운영

롯데면세점이 17일 DF1 구역(화장품·향수, 주류·담배) 매장 영업을 시작하며 약 3년 만에 인천국제공항에 복귀했다. 사업 기간은 영업 개시일로부터 최장 10년으로, 회사 측은 연간 6000억원 이상의 매출 확대 효과를 기대하고 있다.

17일 오전 문을 연 롯데면세점 인천국제공항점(화장품·향수·주류·담배) 매장 전경. 롯데면세점 제공 AD 원본보기 아이콘

롯데면세점은 인천국제공항 DF1 구역 4094㎡(약 1240평) 규모의 15개 매장에서 샤넬·라메르·디올 등 향수·화장품과 발렌타인·조니워커·KT&G·정관장 등 주류·담배·식품을 포함한 240여개 브랜드를 선보인다.

앞서 롯데면세점은 김포·김해·제주 등 국내 주요 공항은 물론 싱가포르 창이공항·베트남 등 해외 거점 공항에서의 운영 전문성을 높이 평가받아 지난 2월 인천국제공항 DF1 구역 사업자로 최종 선정됐다. 지난해 국내 면세사업자 중 유일하게 4개 분기 연속 흑자를 달성하며 입증한 재무건전성도 힘을 보탰다.

인천공항점은 공항 출국객의 불편을 최소화하기 위해 터미널 1·2과 탑승동 매장 등 전 구역에서 영업한다. 리뉴얼(개보수)은 향후 인천공항공사와 협의해 순차적으로 진행할 계획이다. 이와 함께 내외국인 출국객 트렌드에 맞춘 브랜드·상품 존을 구성하고, 디지털 체험형 콘텐츠도 매장 전면에 도입할 방침이다.

롯데면세점은 인천공항점 오픈을 기념해 대규모 프로모션인 '오프닝 페스타'도 준비했다. 우선 오프라인에서 ▲필리핀 항공권·호텔 경품 ▲인천공항점 전용 추가 LDF PAY 3만원 및 PRE LDF PAY 25만원을 포함해 최대 233만원의 쇼핑 혜택 제공 ▲네이버페이 10만원 이상 결제 시 포인트 1만원 즉시 적립 등 내국인 혜택을 마련했다. 외국인 고객을 위해서는 ▲위챗페이 이용 시 최고 5% 환율 우대 쿠폰 ▲유니온페이로 30만원 이상 결제 시 3만원 즉시 할인 ▲인천 파라다이스시티 투숙객 전용 최대 110달러 할인 쿠폰북 제공 등 제휴처와 연계한 행사도 함께 선보인다.

17일 오전 문을 연 롯데면세점 인천국제공항점(화장품·향수·주류·담배) 매장 전경. 롯데면세점 제공 원본보기 아이콘

롯데인터넷면세점에서도 ▲인기 상품 20개 최대 55% 할인 특가전 ▲매일 오전 11시 선착순 스페셜 쿠폰 발급 ▲인천공항 오픈 기념 축하 댓글 경품 이벤트 등 다양한 행사를 진행한다. 또한 엘페이(L.PAY) 결제 시 L.POINT 최대 10배 적립 카카오페이·네이버페이·토스페이·페이코 등 간편결제 혜택도 함께 운영한다.

양희상 롯데면세점 영업부문장은 "인천공항은 국내외 여행객이 한국의 첫인상과 마지막 인상을 갖는 상징적인 장소"라며 "3년 만에 다시 고객을 맞이하는 만큼, 공항공사와 긴밀히 협력해 내외국인 모두가 만족할 수 있는 면세쇼핑 환경을 구축해 나가겠다"고 말했다.

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한편, 롯데면세점은 서울 명동본점과 월드타워점, 부산점, 제주점 등 시내점 4곳을 비롯해 인천·김포·김해·제주 등 공항점 4곳을 포함, 국내 에서 총 8개 지점을 운영하고 있다.

한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr



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