이수지 '극한직업' 패러디에 "슬프다"

연월차 사용 가능 38.3%에 불과…

61.8%는 "못 쓰거나, 잘 모른다" 답해

부천 교사 사망 뒤에도 "아파도 못 쉰다"

병가·대체교사 공백 여전…구조 개선 필요

#맞벌이 부모를 둔 아이의 오전 돌봄을 위해 새벽 4시에 출근한 유치원 교사 이민지씨는 '유칼립투스' 성분이 든 물티슈를 써달라, 클럽 다니지 말라 등 오전부터 각종 학부모 민원에 귀에서 피가 난다. 만 3세 아이들에게 주식(경제 공부)을 가르치고, 점심을 먹으면서 아이들 대변을 치우고, 야간돌봄 수요에 대응하느라 밤늦게까지 유치원을 벗어나지 못한다. 온종일 옥타브를 한껏 높여 학부모 및 아이들과 소통했던 이 씨의 목소리는 마지막 남은 원아가 떠난 뒤 마침내 쉬어버린다.

개그맨 이수지가 유치원 교사 이민지씨로 등장한 '휴먼 다큐 진짜 극한직업-유치원 선생님' 편의 내용이다.

개그맨 이수지가 지난 7일 유튜브 채널에 올린 '휴먼 다큐 진짜 극한직업' 영상의 한 장면. 이수지 유튜브 채널 '핫이슈지'. AD 원본보기 아이콘

학부모 민원과 과도한 업무, 감정노동에 시달리는 유치원 교사의 현실을 풍자한 이 콘텐츠는 게재 10일 만에 조회수가 500만에 달했다. 2만건이 넘는 댓글에서 전·현직 교사들은 "현실은 더하다"고 입을 모았다.

최근 경기 부천의 한 사립유치원 교사가 독감 증상 속에서도 출근하다 숨진 사건이 발생하면서 유치원 교사의 열악한 근무환경에 대해 개선을 요구하는 목소리는 더욱 높아지고 있다. 이러한 가운데 유치원 교사 10명 중 6명은 연월차를 "쓸 수 없거나, 써도 되는지 모르겠다"고 답한 조사가 나와 주목된다.

17일 사교육걱정없는세상에 따르면 유치원 교사의 연월차 사용 가능 비율은 38.3%에 그치는 것으로 나타났다. 지난 15일 사교육걱정이 '영유아 교사 노동환경과 무상교육' 토론회에서 발표한 자료를 보면 어린이집 교사는 87.5%가 연월차를 사용할 수 있다고 답했지만, 유치원 교사는 42.8%가 "사용 불가능", 19.0%가 "잘 모름"이라고 답했다. 10명 중 6명가량(61.8%)은 연차를 쓰지 못하거나, 쓸 수 있는지조차 제대로 안내받지 못한 셈이다. 해당 수치는 2023년 육아정책연구소의 '어린이집·유치원 교사의 고용 추이 및 처우개선 방안'을 재구성한 것이다.

개그맨 이수지가 지난 7일 유튜브 채널에 올린 '휴먼 다큐 진짜 극한직업' 영상의 한 장면. 이수지 유튜브 채널 '핫이슈지'. 원본보기 아이콘

토론회에서는 이런 현실의 배경으로 영유아 교사 특유의 구조적 문제가 지목됐다. 특히 사립 유치원의 경우, '1학급 1교사' 체제가 일반적이어서 교사 한 명이 빠지면 당장 수업과 돌봄 공백이 발생한다고 지적했다. 초·중·고교나 일부 공립 유치원처럼 여유 인력이나 대체교사 풀(pool)이 충분하지 않아, 교사가 아파도 쉬기 어려운 구조라는 얘기다.

토론회에서는 18년 근무기간 동안 단 한 번도 아파서 결근한 적이 없고, 전염병에 걸리면 대체교사가 없어 마스크를 쓴 채 일과를 보냈다는 전직 교사의 사례가 소개되기도 했다. 최근 경기 부천의 한 사립 유치원 교사가 독감 증상 속에서도 출근하다 숨진 사건은 이런 현실을 단적으로 보여준다.

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이재필 영유아교사협회 대표는 "대체인력 풀과 비용을 국가가 담당하고, 병가 신청·처리 절차를 표준화하며 원장이 임의로 병가신청을 거부하면 행정처분이 따르도록 해야 한다"고 말했다. 이어 "병가 사용 현황을 교육청이 정기적으로 보고 받고, 0건이 나오는 기관에는 즉시 현장 점검에 들어가야 한다"면서 "부천 사건의 기관처럼 "병가 사용은 가능하다"면서 실제로는 0건인 상태가 수년간 방치되어선 안 된다"고 했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr



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