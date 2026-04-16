2023년 5월10일 이재명 당시 더불어민주당 대표가 대구시청 산격청사를 찾아 홍준표 당시 대구시장과 면담하고 있다. 연합뉴스

2023년 5월10일 이재명 당시 더불어민주당 대표가 대구시청 산격청사를 찾아 홍준표 당시 대구시장과 면담하고 있다. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

이재명 대통령이 17일 청와대에서 홍준표 전 대구시장과 비공개 오찬을 갖는다.


홍 전 시장은 16일 자신의 페이스북에 "나는 무당적자이고 백수"라며 "보름 전 홍익표 청와대 정무수석이 연락 왔길래 비공개 오찬이라면 괜찮다고 했다"고 밝혔다.

그러면서 "야당 대표뿐만 아니라 야당 인사들도 가는데 내가 안 갈 이유가 없기 때문"이라고 설명했다.

꼭 봐야 할 주요 뉴스

"성과급 45조 달라" 요구에 삼성전자 발칵…"왜 너희만" 부글부글 "성과급 45조 달라" 요구에 삼성전자 발칵…"왜 너...
AD

홍 전 시장은 지난 2일 더불어민주당 대구시장 후보인 김부겸 전 국무총리를 공개 지지한 바 있다.

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
View English Article

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 보면 좋은 기사

새로보기

내 안의 인사이트 깨우기

지식포켓

지식포켓

하루 3분, 퀴즈 풀고 시사 만렙!🔥
Plab+ 놀이와 실험, 그 이상의 확장!

플랩+

생각을 넓히는 실험실, 플랩+
나의 AI 활용 스타일

나의 AI 활용 스타일

AI를 얼마나 알고, 어떻게 활용하고 있나요?

취향저격 맞춤뉴스

많이 본 뉴스

당신을 위한 추천 콘텐츠

놓칠 수 없는 이슈