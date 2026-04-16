2023년 5월10일 이재명 당시 더불어민주당 대표가 대구시청 산격청사를 찾아 홍준표 당시 대구시장과 면담하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

이재명 대통령이 17일 청와대에서 홍준표 전 대구시장과 비공개 오찬을 갖는다.

홍 전 시장은 16일 자신의 페이스북에 "나는 무당적자이고 백수"라며 "보름 전 홍익표 청와대 정무수석이 연락 왔길래 비공개 오찬이라면 괜찮다고 했다"고 밝혔다.

그러면서 "야당 대표뿐만 아니라 야당 인사들도 가는데 내가 안 갈 이유가 없기 때문"이라고 설명했다.

AD

홍 전 시장은 지난 2일 더불어민주당 대구시장 후보인 김부겸 전 국무총리를 공개 지지한 바 있다.

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>