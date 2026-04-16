이재명 대통령, 17일 홍준표와 비공개 오찬…洪 "안 갈 이유 없다"
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.
불러오는 중...닫기
2023년 5월10일 이재명 당시 더불어민주당 대표가 대구시청 산격청사를 찾아 홍준표 당시 대구시장과 면담하고 있다. 연합뉴스
AD
이재명 대통령이 17일 청와대에서 홍준표 전 대구시장과 비공개 오찬을 갖는다.
홍 전 시장은 16일 자신의 페이스북에 "나는 무당적자이고 백수"라며 "보름 전 홍익표 청와대 정무수석이 연락 왔길래 비공개 오찬이라면 괜찮다고 했다"고 밝혔다.
그러면서 "야당 대표뿐만 아니라 야당 인사들도 가는데 내가 안 갈 이유가 없기 때문"이라고 설명했다.
꼭 봐야 할 주요 뉴스"성과급 45조 달라" 요구에 삼성전자 발칵…"왜 너...
AD
홍 전 시장은 지난 2일 더불어민주당 대구시장 후보인 김부겸 전 국무총리를 공개 지지한 바 있다.
송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>