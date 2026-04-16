진주층서 신종 익룡 발자국 확인

육상 사냥 행동 증거는 세계 최초

익룡 발자국 화석 AD 원본보기 아이콘

1억650만 년 전 호숫가에서 대형 익룡이 작은 동물을 뒤쫓은 흔적이 발자국 화석으로 확인됐다.

정종윤 미국 텍사스대학교 오스틴 박사, 김경수 진주교육대학교 교수 등으로 구성된 국제 공동 연구팀은 경남 진주시 진주층에서 발굴된 발자국 화석을 분석해 대형 익룡 발자국을 확인했다고 16일 밝혔다.

이름은 '진주이크누스 프로케루스(Jinjuichnus procerus)'다. '진주에서 발견된 앞발이 길쭉한 익룡 발자국'이라는 뜻이다. 연구 결과는 이날 국제 학술지 사이언티픽 리포트에 게재됐다.

익룡 발자국 화석 피규어 원본보기 아이콘

이번 발견은 익룡 발자국 바로 옆에 도롱뇽이나 도마뱀으로 추정되는 소형 네발 동물의 발자국이 나란히 보존돼 주목받는다. 분석 결과 작은 동물은 일정한 방향으로 걷다가 갑자기 25도 각도로 방향을 틀었고, 동시에 보폭을 크게 넓혔다.

연구팀은 "무언가에 놀라 속도를 높여 도망친 정황"이라며 "그 방향을 따라 익룡 발자국이 이어져 있는데, 초당 약 0.8m의 속도로 지상을 걸어 뒤쫓은 것으로 보인다"고 설명했다. 이어 "두 발자국의 깊이와 보존 상태가 유사해 같은 시간대에 일어난 추격전으로 추정된다"고 덧붙였다.

진주 익룡 복원도 원본보기 아이콘

이 익룡은 황새처럼 땅 위를 걸으며 먹이를 찾는 네오아즈다르키아 계통과 유사한 것으로 확인됐다. 그동안 고생물학계에서는 이 계통의 익룡이 육상 포식자였을 거라는 가설이 꾸준히 제기됐다. 그러나 실제 사냥 행동을 보여주는 화석 증거는 발견되지 않았다. 연구팀은 "익룡이 육상에서 척추동물을 사냥했음을 보여주는 최초의 생흔학적 증거"라고 의미를 부여했다.

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발자국 표본은 진주 익룡 발자국 전시관에 전시돼 있다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



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