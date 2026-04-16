"여론조사 100% 방식…통합 공천위원회 구성 추진"

전국교직원노동조합(전교조) 지부장 출신인 장관호·정성홍 전남광주 통합특별시 교육감 예비후보가 단일화에 합의했다.

장관호·정성홍 전남광주 통합특별시 교육감 예비후보가 16일 광주 동구 금남로 5·18 민주광장에서 기자회견을 열고 단일화에 합의했다. 민찬기 기자 AD 원본보기 아이콘

두 후보는 16일 광주 동구 금남로 5·18 민주광장에서 기자회견을 열고 "여론조사 100% 방식으로 단일화를 추진한다"고 발표했다.

장 후보와 정 후보는 각각 전교조 전남지부장과 광주지부장 출신으로, 앞서 전남과 광주 사회노동단체에서 추천한 단일 후보로 각각 뽑혔다.

기자회견에는 전남도민공천위원회와 광주시민공천위원회도 동참해 "통합 공천위원회를 구성해 후보 단일화와 이후 과정을 책임 있게 추진하도록 지원하겠다"고 밝혔다

전남·광주 공천위는 "광주시교육감은 비리 의혹으로 재판받고 있고, 전남도교육감도 수사를 받았다"며 "이번 선거는 인물 교체에 그치지 않고 무너진 교육 신뢰를 회복하는 선거"라고 말했다.

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공천위는 "통합 공천위는 단일화를 넘어 공동 정책까지 책임질 것"이라며 "교육의 공공성, 민주성, 청렴성, 책임성을 기반으로 시민 참여 정책을 이어갈 것"이라고 강조했다.

호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr



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