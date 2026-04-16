2기 수사팀서 남욱 등 대장동 일당 수사

대장동 개발사업 민간업자인 남욱씨를 수사했던 검사가 극단적 시도를 한 것으로 알려졌다.

대장동 민간업자 남욱 변호사가 16일 국회 윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사특별위원회 전체회의에서 열린 대장동·김용 전 민주연구원 부원장·위례신도시 조작기소 의혹 사건 청문회에서 의원 질의에 답하고 있다. 2026.4.16 김현민 기자 AD 원본보기 아이콘

16일 법조계에 따르면 이주용 검사는 지난 10일 '윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사' 증인으로 채택돼 출석 연락을 받은 뒤 극단적 시도를 했다가 현재 병원에 입원 중인 것으로 전해졌다.

이 검사는 지난 13일 특위에 "지난달 신장 절제 수술을 받은 뒤 입원 치료를 받고 있어 물리적으로 출석이 어렵다"는 내용의 불출석 사유서를 제출했다.

특위는 이 검사가 출석하지 않자 동행명령장을 발부했다.

이 검사는 2022년부터 2023년 초까지 서울중앙지검 대장동 2기 수사팀에서 남씨 등을 수사한 바 있다.

앞서 남씨는 2022년 9월 16일 검찰에서 조사받은 뒤 서울구치소로 돌아가지 못했다며 '2박3일 동안 검찰청사 지하 구치감 맨바닥에서 잤다'고 주장했다. 당시 서울구치소 근무일지에는 이 검사가 남씨의 검찰 구치감 대기를 요청한 것으로 나와 있다.

AD

남씨는 그동안 재판에서 이재명 대통령에게 불리한 진술을 해왔으나, 지난해 11월부터 "압박에 못 이겨 검사의 수사 방향에 맞춰 진술했다"며 입장을 번복했다.

염다연 기자 allsalt@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>