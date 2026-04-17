반도체 성과급 열기 용인 부동산 시장 자극… ‘구성역 플랫폼시티49’ 주목

반도체 업황 호조에 따른 대규모 성과급 지급이 용인 부동산 시장의 지형을 바꾸고 있다. 삼성전자의 2026년 1분기 영업이익이 전년 동기 대비 755% 급증한 57조 2000억 원을 기록한 가운데 , SK하이닉스 역시 향후 3년간 직원 1인당 세후 약 8억 원에 달하는 성과급 지급이 예상되면서 주택 매수세가 강해지는 양상이다. 특히 인프라가 잘 갖춰진 수지구청역과 기흥구 구성역 일대로 반도체 종사자들의 수요가 집중되고 있다.

한국부동산원 자료에 따르면 용인 수지구 아파트 가격은 올해 누계 5.19% 상승하며 전국 시군구 중 최고 상승률을 기록했다. 이는 성남 분당구나 경기 광명시의 상승폭을 크게 웃도는 수치다. 실거래가 역시 가파른 오름세를 보여 신분당선 수지구청역 인근 신정마을주공1단지 전용 59㎡는 1년 만에 약 5억 원이 오른 12억 원에 거래됐고 , e편한세상수지 전용 84㎡는 15억 9000만 원까지 상승했다. 이러한 열기는 기흥구로도 번져 마북동 e편한세상 구성역 플랫폼시티 전용 84㎡가 지난 1월 14억 7700만 원으로 신고가를 경신했다.

이런 가운데 4월 모델하우스 오픈을 앞둔 '구성역 플랫폼시티49'가 수요자들의 관심을 끌고 있다. 경기도 용인시 기흥구 언남동 일원에 들어서는 이 단지는 총 800세대 규모의 민간임대 10년전세 아파트로 조성된다. 전용면적은 59㎡, 84㎡로 구성돼 1~2인 가구부터 중형 면적을 선호하는 가족 수요까지 폭넓게 아우르도록 설계됐다.

생활 인프라는 이미 갖춰져 있다. 이마트, 트레이더스, 신세계백화점 등 대형 쇼핑시설을 도보 또는 단거리 이동으로 이용할 수 있어 생활권 성숙도가 높다. 여기에 80만평 플랫폼시티가 본격 조성되면 첨단산업, R&D, 중심상업업무 시설이 추가로 들어서며 직주근접 여건은 더욱 공고해진다. 단지 앞 플랫폼시티의 최대 수혜 입지라는 점에서 향후 생활 편의와 자산 가치 모두 기대할 수 있는 위치다.

교육환경도 눈여겨볼 만하다. 구성초, 마성초, 구성중 등 초·중학교가 인접해 자녀를 둔 가족 단위 실수요자들의 관심이 예상된다. 탄천산책로와 스카이파크(예정) 등 자연친화적 여건도 갖춰 바쁜 도심 생활 속에서도 쾌적한 주거환경을 누릴 수 있다는 점이 강점으로 꼽힌다.

커뮤니티 시설도 다양하게 계획됐다. 옥상정원과 피트니스센터, 어린이집 등 전 연령대가 활용할 수 있는 공간을 마련해 단지 안에서 여가, 건강, 육아 편의를 함께 누릴 수 있도록 구성했다

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한편 구성역 플랫폼시티49 모델하우스는 용인시 수지구 죽전동 일원에 4월 오픈 예정이다.

이상현 기자 lshb01@asiae.co.kr



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