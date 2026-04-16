"당 살리려면 소탐대실 유혹 뿌리쳐야"

김형오 전 국회의장이 한동훈 전 국민의힘 대표를 상대로 "위기를 기회로 바꿀 수 있는 마지막 카드를 스스로 버리는 악수(惡手)를 둔다"고 비판했다.

김 전 의장은 16일 티스토리 블로그에서 "그(한 전 대표)가 부산 북구갑 보궐선거 출마를 염두에 두고 있다는 소식이 전해온다"며 이렇게 평가했다.

김형오 전 국회의장. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

김 전 의장은 북구갑 지역의 경우 "(윤석열 정부 첫 국무위원이자 한 전 대표의 대학·고시·직장(검찰) 선배인) 박민식 전 국가보훈부 장관이 공들여온 곳"이라고 설명했다. 그러면서 "국회의원 자리 하나를 놓고 동료, 선·후배가 경쟁하는 모습은 쓸쓸한 흥밋거리자 정치 후진의 현장"이라고 했다. 또 "설사 이긴다 한들 비정하다는 이미지만 따라붙지 않겠냐"고 언급했다.

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김 전 의장은 "(한 전 대표가) 눈을 크게 뜨고 멀리 바라봐야 한다"며 "허물어져 가는 당을 살릴 적임자라는 자부심이 있다면 소탐대실 유혹을 뿌리쳐야 한다"고 했다. 이것이 "무너진 보수를 복원하며 민주주의 균형과 견제를 회복하는 실낱같은, 그러나 확실한 희망의 길"이라고 했다. 그는 "(한 전 대표가) 보수의 미래와 나라의 안녕을 선택하는 큰 정치인의 길을 걷길 희망한다"고 말했다.

김평화 기자 peace@asiae.co.kr



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