신세계 센텀시티가 K-디자이너 브랜드 '티백(tibaeg)' 팝업스토어를 다양한 프로모션과 함께 진행한다.


이번 팝업은 이날부터 29일까지 4층 행사장에서 열린다. 티백은 최근 밀라노 패션위크 글로벌 프로젝트 'Milan Loves Seoul'에 참여해 현지 패션 관계자들로부터 주목받은 브랜드다.

꼭 봐야 할 주요 뉴스

"성과급 45조 달라" 요구에 삼성전자 발칵…"왜 너희만" 부글부글 "성과급 45조 달라" 요구에 삼성전자 발칵…"왜 너...
AD

백화점 측은 팝업스토어에서 26SS 신상품을 15% 할인된 가격에 선보이고 이월 상품은 최대 50% 할인 판매한다고 소개했다. 대표 상품으로 오간자 점퍼, 리버시블 재킷, 탄생화 티셔츠 등이 있다.


배우의 착용으로 관심을 끈 '레이디두아 원피스'는 주문 제작 방식으로 판매하며 30% 할인 혜택을 적용한다. 단독 상품 출시와 구매 고객 대상 증정품 제공 등 프로모션도 진행한다.

신세계 센텀시티 K-디자이너 브랜드 '티백' 팝업스토어.

신세계 센텀시티 K-디자이너 브랜드 '티백' 팝업스토어.

AD
원본보기 아이콘

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
View English Article

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 보면 좋은 기사

새로보기

내 안의 인사이트 깨우기

지식포켓

지식포켓

하루 3분, 퀴즈 풀고 시사 만렙!🔥
Plab+ 놀이와 실험, 그 이상의 확장!

플랩+

생각을 넓히는 실험실, 플랩+
나의 AI 활용 스타일

나의 AI 활용 스타일

AI를 얼마나 알고, 어떻게 활용하고 있나요?

취향저격 맞춤뉴스

많이 본 뉴스

당신을 위한 추천 콘텐츠

놓칠 수 없는 이슈