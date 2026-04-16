보험금 청구 절차 확 줄였다…신한라이프, 공공데이터 연계 서비스 도입

신한라이프는 인공지능전환(AX)·디지털 전환을 가속화하고 고객 편의성을 한층 더 높이기 위해 공공데이터와 디지털인증을 통한 보험금 청구 서비스를 신규 시행한다고 16일 밝혔다.

신한라이프는 신한금융그룹의 AX·디지털 전환 전략에 맞춰 보험금 신속지급 서비스인 'S-Pass'를 통한 자동 지급 체계를 구축하고 AI OCR(인공지능 광학문자인식) 기반의 서류 인식 기술을 도입하는 등 고객이 체감할 수 있도록 서비스를 개선해 왔다.

이번에 선보인 서비스는 공공데이터와 디지털인증 기술을 결합해 번거로운 종이 서류 발급과 제출과정 없이 보험금을 청구할 수 있도록 절차를 간소화했다. 고객은 '신한SOL라이프' 앱에서 간편한 인증을 통해 건강보험심사평가원의 진료 내역을 조회하고 간단한 정보 입력만으로 보험금 청구가 가능하다.

앞으로 신한라이프는 AI 기술을 활용해 고객이 가장 많이 이용하는 보험서비스를 대상으로 공공기관과의 협업을 통한 보험금 지급과 자산관리 등 고객 경험을 확장 시키고 ▲사전단계 ▲이용단계 ▲서비스 이후 단계까지 모든 영역에 걸쳐 불편사항을 신속하게 해결하는 체계를 구현한다는 방침이다.

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신한라이프 관계자는 "AX 시대가 도래한 만큼 보험 산업에서도 혁신을 통해 고객이 보다 쉽고 빠르게 서비스를 이용할 수 있도록 편의성을 강화했다"며 "앞으로도 인공지능·디지털 전환을 가속화해 고객경험 중심에서 차별화된 서비스를 제공하도록 노력해 나가겠다"고 말했다.

이승형 기자 trust@asiae.co.kr



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