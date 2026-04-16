뇌사 판정…심장·폐 등 7명에게 장기 기증
아들 장기기증 날, 어머니도 장기기증희망 등록

불의의 사고로 뇌사 판정을 받은 30대 청년이 장기를 기증하고 7명에게 새 생명을 남겼다. 마지막 순간까지 가족을 향한 애정을 전한 그의 따뜻한 선택이 또 다른 생명을 살리며 깊은 울림을 전하고 있다.


기증자 오선재씨. 한국장기조직기증원

기증자 오선재씨. 한국장기조직기증원

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16일 한국장기조직기증원에 따르면 지난 2월6일 조선대병원에서 오선재(30)씨가 뇌사 장기기증으로 심장과 폐, 간, 양쪽 신장, 안구를 기증하고 세상을 떠났다.

오 씨는 지난 1월18일 한 식당에서 갑작스러운 사고로 의식을 잃고 병원으로 옮겨졌으나 뇌출혈 진단을 받았다. 수술 이후 잠시 의식을 회복해 어머니에게 "사랑해"라는 말을 남겼지만 이후 상태가 급격히 악화하며 결국 뇌사 판정을 받았다.


생전 오 씨는 가족과 주변에 장기 기증 의사를 여러 차례 밝혀온 것으로 전해졌다. 어머니 최라윤 씨는 "삶의 마지막 순간에 다른 생명을 살리고 싶다"던 아들의 뜻을 떠올리며 기증을 결심했고 같은 날 본인 역시 장기 기증 희망 등록을 마쳤다.

유족에 따르면 오 씨는 전남 광양에서 2남 1녀 중 장남으로 태어나 다섯 살 때 아버지를 여읜 뒤 홀어머니와 동생들을 책임지며 성장했다. 어린 나이부터 가족을 위해 식사를 준비하고 생계를 돕기도 했다.


고등학생 시절부터 아르바이트로 용돈을 벌었고 이후 배달과 화물차 운전, 보험설계사 등 다양한 일을 거치며 성실히 살아왔다. 재작년 한 회사에 정직원으로 입사한 뒤에는 "이제 돈 버는 일만 남았으니 걱정하지 말라"며 어머니에게 집을 마련해주겠다는 약속도 했던 것으로 전해졌다.


초등학교 시절부터 오 씨의 친구였던 위성준 씨는 "항상 분위기를 이끌었던 친구였다"며 "평소 장기 기증을 긍정적으로 이야기하던 만큼 하늘나라에서도 기증을 자랑스러워할 것"이라고 말했다.

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어머니 최 씨는 기증원과의 인터뷰에서 아들에게 "너무 보고 싶다. 다른 건 필요 없고 너만 있으면 된다"며 "다시 엄마 아들로 와줬으면 좋겠다"고 눈물을 흘렸다. 친구 위 씨 역시 "다시 만날 때까지 남은 가족들을 잘 보살피겠다"고 전했다.


박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr
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