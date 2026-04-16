민주공원서 추모 행사… 중앙공원·금정구 등 기념행사 잇따라

국가보훈부 부산지방보훈청(청장 이남일)은 오는 18일 오후 1시 민주공원 내 4월 민주혁명 희생자 영령봉안소에서 제66주년 4·19혁명 희생자 추모 위령제를 개최한다.

영령봉안소에는 4·19혁명 당시 희생된 분들과 부상 후 별세한 분들의 영정사진이 봉안돼 있으며, 이날 위령제는 숭고한 희생정신을 기리기 위해 마련됐다.

행사에는 부산지방보훈청장과 4·19혁명희생자유족회 부산지부장, 4·19민주혁명회 부산지부장, 부산시 관계자, 민주공원 관장, 유가족 등 40여명이 참석할 예정이다.

위령제는 △제문 낭독 △헌주-재배 △추모사 △진혼무 공연 △참석자 헌화 순으로 진행된다.

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이와 함께 4월 19일에는 중앙공원 4·19민주혁명희생자 위령탑 광장에서 '제66주년 4·19혁명 기념식'이 열리며, 같은 날 부산 금정구 신정융 열사 추모비에서도 기념행사가 이어진다. 이어 20일에는 경남공업고등학교에서 강수영 열사 추념식이 개최될 예정이다.

부산지방보훈청 관계자는 "이번 위령제가 4·19혁명 유공자의 숭고한 희생정신을 기억하고 민주주의의 가치를 되새기는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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