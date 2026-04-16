숙련건설기능인력 양성

우미건설이 경기도일자리재단과 협력해 건설 현장에 즉시 투입할 수 있는 '건설보수 다기능공'을 육성하고 일자리 창출에 나선다.

우미건설은 최근 경기 화성시 경기도일자리재단 융합인재본부에서 관련 업무협약을 맺었다고 16일 밝혔다. 협약식에는 정신교 우미건설 전무와 이진희 경기도일자리재단 융합인재본부장 등이 참석했다.

다기능공은 목공, 배관, 미장 등 단일 공정에만 특화된 일반 기능 인력과 달리 여러 공정 기술을 복합적으로 수행할 수 있는 작업자를 뜻한다. 아파트 등 공동주택 하자보수 현장에서는 작업 건마다 각기 다른 직종 기능공을 불러야 하는데, 한 사람이 여러 공정을 소화하면 공기를 줄이고 인건비도 아낄 수 있다.

정신교 우미건설 전무(왼쪽)와 이진희 경기도일자리재단 융합인재본부장이 15일 경기 화성시 경기도일자리재단 융합인재본부에서 열린 '건설보수 다기능공 양성을 위한 업무협약' 체결 후 기념 촬영을 하고 있다. 우미건설 AD 원본보기 아이콘

이번 협약은 '2026년 숙련건설기능인력 교육훈련 및 취업지원 사업' 일환으로 추진된다. 경기도일자리재단이 전반적인 교육 과정 운영과 훈련을 전담한다.

우미건설은 교육생에게 실무를 파악할 수 있는 업무 체험형 현장 견학 프로그램을 지원한다. 또한 협력업체를 비롯한 건설 업계 전반의 채용 수요를 발굴해 교육 수료생 취업을 연계할 계획이다.

경기도일자리재단은 2019년부터 경기도기술학교를 통해 숙련건설기능인력 양성 사업을 운영하고 있다. 2021년에는 롯데건설과 같은 구조로 '공동주택 하자보수 다기능공' 양성 협약을 맺은 바 있다.

AD

우미건설 관계자는 "이번 협력을 통해 현장에 꼭 필요한 실무 역량을 갖춘 인재를 양성하고, 교육이 실제 취업으로 이어지는 선순환 구조를 만드는 데 기여하겠다"며 "앞으로도 양질의 건설 일자리 창출과 숙련 인력 확보를 위해 노력할 것"이라고 말했다.

최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>